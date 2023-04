Der Sicherheitsanbieter G Data CyberDefense hat seine bereits erhältliche MDM-Lösung (Mobile Device Management) nach eigenen Angaben umfassende überarbeitet und erweitert. Durch das Update sollen jetzt auch kleine Firmen mit nur fünf Android-Handys oder iPhones ihre mobilen Endgeräte sicher verwalten können.

G Data bietet das neue MDM als Standalone-Lösung an, mit der Administratoren die eingesetzten Smartphones künftig über eine zentrale Oberfläche verwalten und schützen können. Neue Geräte sollen sich schnell und unkompliziert einbinden und administrieren lassen. Dazu kommen Filter für Listen oder feste Profile für bestimmte Gruppen, die auch die Verwaltung größerer Smartphone-Bestände erleichtern sollen.

"Angesichts der aktuellen Bedrohungslage reicht es nicht mehr, dass IT-Admins via MDM im Blick haben, welche mobilen Geräte im Netzwerk aktiv sind, welche Apps auf ihnen installiert sind und welche Zugangsberechtigungen sie haben", sagt Stefan Mutterlose, Product Owner im Bereich Mobile bei G Data. In vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen fehle es jedoch an fachspezifischem Wissen, um adäquat reagieren zu können. Standard-MDMs würden daher nicht mehr ausreichen, um der Gefahrenlage gerecht zu werden.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören unter anderem eine Antiviren-Engine mit Echtzeitschutz, Diebstahlschutz, App-Filter, zentrales Dashboard, Werkschutz, SIM-Karten-Schutz sowie die Möglichkeit, gerootete Geräte zu verbieten. Die Kosten sind überschaubar. Sie beginnen laut G Data bereits bei einem Euro pro Monat und Endgerät.