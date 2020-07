Nutzer der River Suite von Riverbird können G Data Endpoint Protection Business ab sofort zum Vorzugspreis beziehen. Die Sicherheitslösung des deutschen Security-Unternehmens ist vollständig in die River Suite integriert und lässt sich über die auch komplett verwalten. Dadurch reduziert sich den Partnern zufolge der Arbeitsaufwand für IT-Dienstleister, die die Kombination anbieten, gegenüber der Nutzung einzelner Komponenten deutlich.

"Bei der Suche nach einer integrierten Security-Lösung für unsere River Suite war G Data unsere erste Wahl. Durch die vollständige Integration der Security-Software gelingt es, den Verwaltungs-, Administrations- und Dokumentationsaufwand in den Unternehmen erheblich zu senken. Somit sind Administratoren in der Lage, einen umfassenden Gesundheitsbericht Ihrer Infrastruktur zu erhalten", verspricht Alexander Eiermann, Geschäftsführer des in Ulm ansässigen Unternehmens Riverbird.

Hendrik Flierman, Global Sales Director bei G Data Cyberdefense ergänzt: "Unternehmen können so ihre Systeme und den IT-Sicherheitsstatus im Auge behalten und sind umfassend vor Cyberbedrohungen geschützt. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Riverbird. Mit dem Ulmer Unternehmen werden wir noch schlagfertiger im MSP-Bereich sein."

River Suite ist ein Management-Tool für Inventarisierung, Monitoring, Patch-Management, Antivirus-Management und Software-Deployment. Die Lösung ermöglicht es laut Hersteller, mehrere Niederlassungen oder unterschiedliche Kunden über eine Konsole zentral zu verwalten. Dazu kam nun auch das Management von G Data Endpoint Protection Business.

Engelbert Kronsteiner, Geschäftsführer des IT-Dienstleisters PCH.AT aus Lunz am See in Niederösterreich, hat damit bereits Erfahrungen gemacht. Er sagt: "So können wir den Schulungsaufwand unserer Techniker gering halten und haben jederzeit einen Überblick über alle Kundensysteme. Durch das automatische Erstellen von Tickets - auch im AV-Bereich mit der G-Data-Integration - werden Anomalien schneller erkannt und sind vom Zeitpunkt der Detektion an dokumentiert."