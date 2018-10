Die Dexxit GmbH & Co. KG ist ab sofort Distributionspartner von G-Technology, einer Marke die über Fabric und HGST zur Western Digital Corporation gehört. Die leistungsstarken Festplatten und SSDs zielen auf Workflow-Prozesse im Kreativbereich, wo Dexxit sein Speicherangebot nun um eine weitere Premiummarke erweitert.

Das Portfolio des US-Herstellers umfasst Speicherlösungen von kompakten, mobilen sowie externen Festplatten und SSD bis zu großen NAS mit mehreren Festplatteneinschüben und RAID für die Ansprüche der Medien- und Unterhaltungsbranche. Dexxit empfiehlt sie für Studios, Videofilmer, Fotografen, Agenturen, Prosumer oder Designer sowie professionelle Anwender.

Als Highlight des Herstellers gilt die G-Drive mobile Pro-SSD, die mit Thunderbolt 3-Anschluss beispielsweise zur Bearbeitung von 8K-Multistream-Aufnahmen mit voller Bildrate geeignet ist oder um VR-Projekte schneller zu rendern und in voller Auflösung anzusehen. Mit konstanten Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 2.800 MB/s könne so ein Terabyte an Daten in sieben Minuten übertragen werden, wirbt der Distributor.

Weitere Extras sind ein speziell entwickeltes Aluminiumgehäuse zum Schutz vor Überhitzung und für konstant hohe Leistung. Es bietet eine Fallsicherheit aus drei Metern Höhe, was einer Stoßsicherheitsklassifizierung von 500 kg entspricht, sowie eine eingeschränkte Herstellergarantie über fünf Jahre.

"G-Technology ergänzt das Storage-Portfolio von Dexxit in idealer Weise", erklärt Judith Öchsner, Vertriebsleitung Dexxit. "Die Produkte sind hochwertig und die Bandbreite reicht von mobilen SSD für Prosumer bis hin zu High-End-Storage-Lösungen für Unternehmen. Somit passen die Speicherlösungen von G-Technology exakt in unser gleichermaßen breit und tief aufgestelltes Storage-Portfolio."