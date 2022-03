Zubehörspezialist Trust hat einen neuen Managing Director für die DACH-Region: Gabriel Restaino übernimmt die Aufgabe von Murat Ünol, der das Unternehmen verlassen hat, "auf eigenen Wunsch", wie Trust mitteilt. Ünol war Mitte 2020 zu dem niederländischen Anbieter gekommen und hatte neben dem Ausbau der Gaming-Sparte auch das B2B-Geschäft neu aufgestellt, mit Ingram Micro einen großen Broadliner an Bord geholt und das Partnerprogramm "Elevate" eingeführt.

Der neue DACH-Chef soll diesen Weg nun fortführen: "Speziell seine Expertise im IT-Markt und im Gaming-Bereich wird uns in der Region DACH weiterbringen", meint Martijn H.P. Lutgerink, Chief Commercial Officer (CCO) bei Trust. Lutgerink zeigt sich "begeistert von dem Elan", den Restaino bereits jetzt in die Unternehmensentwicklung und den Ausbau der Vertriebsstrukturen einbringe.

Zu wenig Bewertungen für CEA-Award

Dabei gibt es sicher noch einiges zu tun, um Trust wieder mehr ins Bewusstsein der Reseller zu bringen. Bei den Anfang des Jahres vergebenen Channel Excellence Awards konnten die Niederländer keine Platzierung in der Kategorie "Zubehör" erreichen. Es gab schlicht zu wenig Bewertungen aus der Händlerschaft.

Das Zubehörgeschäft ist für Restaino zumindest kein Neuland: Der Schweizer war drei Jahre lang bei Logitech, zunächst als Account Manager, später dann in der Vertriebsleitung. Davor war er Partner Account Manager bei Microsoft und der Schweiz. Die letzten fünf Jahre arbeitete er für den Speicherhersteller Seagate, wo er unter anderem die Positionen Head of DACH und Gaming Lead EMEA innehatte.

Der neue DACH-Chef hat sich vorgenommen, das "starke und kundennahe Team in der DACH-Region auszubauen und weiter voranzubringen". Im Mittelpunkt soll dabei auch das neue, "durch das B2B- und B2C-Geschäft geschaffene, Gesicht von Trust" stehen. "Mit weiteren Office-Produkten und unserem starken Gaming-Sortiment wollen wir die Distributionsdichte im Channel sowie online erhöhen", kündigt Restaino an. Parallel will der Manger den B2B-Kanal mit neuen Partnern stärken.

