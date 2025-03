Mobile Geräte wie Smartphones. Tablets und Notebooks sind für Samsung nicht nur ein lukratives Geschäft im Consumer-Segment. In den letzten Jahren haben die Koreaner ihr Business mit Unternehmen, Organisationen und Behörden erheblich ausgebaut.

Auf der Partnerkonferenz Net:worx in Mainz hat Samsung nun diesen Kurs nochmals bekräftigt. Dazu gehört neben den passenden Geräten auch das entsprechende Lösungsportfolio, mit dem nicht nur die klassischen TK-Händler, sondern auch IT-Systemhäuser adressiert werden: "Wir haben die Jahresauftaktkonferenz genutzt, um mit unseren Partnern einen Blick auf AI und Sicherheit zu werfen und uns auf das neue Geschäftsjahr einzustimmen", berichtet Tuncay Sandikci, Director MX B2B bei Samsung Electronics.

Mit einem Managed-Service-Provider-Programm will Samsung MSPs die passende Unterstützung bieten. Mittlerweile konnte der Konzern hierfür 65 Partner gewinnen. "Das ist mehr, als wir ursprünglich erwartet haben", freut sich Sandikci. Es sei aber durchaus noch "Luft nach oben", ergänzt sein Kollege Michael Vorberger, Director MX B2B Open Market Sales. Rund 1,6 Smartphones und Tablets werden im Rahmen des Programms bereits gehostet. Das noch recht junge Geschäft mit Business-Nootebooks könnte laut Mobile-Chef Sandikci ein weiteres Feld werden. "Die Anfrage in Korea läuft", verrät er.

1

Die Samsung Partner Conference Samsung Net:worx gastierte 2025 in der Veranstaltungslocation "Pyramide" in Mainz. 2

Tuncay Sandikci, Director MX B2B bei Samsung, erläutert die Samsung-Mobile-Strategie. 3

Michael Vorberger, Director MX B2B Open Market Sales bei Samsung, stellt das Portfolio um die leistungsstarke Samsung Galaxy Book5-Serie vor. 4

Björn Schönfeldt, Head of B2B Carrier Sales bei Samsung, erhofft sich von KI entscheidende Impulse auch für den Smartphone-Markt. 5

Simone Krüger, Head of B2B Marketing bei Samsung, hat die Partnerkonferenz mit ihrem Team perfekt vorbereitet. 6

Eine hochkarätige Expertenrunde mit Matthias Biniok (Experte für Künstliche Intelligenz bei IBM und Leiter des Projekts Cimon), Tim Florian Horn (Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin und Direktor des Zeiss-Großplanetariums sowie der Archenhold-Sternwarte), Evren Gezer (Moderatorin), Dr. Suzanna Randall (Astrophysikerin und zukünftige Astronautin) und Christian Kahlo (Ingenieur und Chief Security Architect) sprechen über das galaktische Motto "Space meets Business" 7

Jens Hauslage vom Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, berichtet, wie sich die Galaxy Watch unter Raumfahrtbedingungen verhält. 8

Wild und virtuos eröffnet eine Geigerin den geselligen Abend. 9

Ben Reimann (WBS IT Service) und Stanley Rümmler (TMS Direct) haben auch den Weg nach Mainz gefunden. 10

Carsten Berger und Martin Mayr (beide Cancom) mir ihrem Gastgeber Michael Vorberger (Samsung). 11

Robert Perschon und Juliane Schlomann (beide Grover Group). 12

Simone Krüger und Björn Schönfeld (beide Samsung) können sich über eine gelungene Veranstaltung freuen. 13

Das Motto "Space meets Business" gilt nicht an der Bar, denn im Gedränge ist von "Space" nichts zu spüren. 14

Raumfahrtexperte Jens Hauslage erklärt Corrado D’Abrogio (Cancom) seine Raketenprojekte. 15

Samsung hat auch einige Awards zu vergeben: So ist Vodafone Carrier of the Year 2024: Small & Medium Business. 16

Auch die Deutsche Telekom ist Carrier of the Year 2024. Allerdings in der Rubrik Large Enterprise Business. 17

Distributor of the Year 2024 in der Kategorie "Growth" Growth wird Brodos. 18

Adendo wird Partner of the Year 2024: Solutions. 19

Gold-Partner of the Year ist MR Datentechnik. 20

Die Platinum-Kategorie räumt Cancom ab. 21

Partner of the Year 2024: Innovation geht an WBS IT-Service. 22

Die jubelnden Preisträger formieren sich zum Gruppenbild. 23

Tuncay Sandikci (Samsung) gratuliert Martin Mayr (Cancom) zum Award-Gewinn.

KI-Lösungen für Smartphones und Notebooks

Gerade im Smartphone-Segment verspricht sich Samsung viel vom Einsatz von Lösungen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz. "Die mobilen Geräte avancieren zum persönlichen AI-Assistenten, der uns immer besser kennenlernen kann und auf unsere Routinen zugeschnitten ist", erläutert Sandikci. Damit bringe man fortschrittliche KI-Funktionen in den Arbeitsalltag der Menschen und mache es Unternehmen und Behörden einfach, das Potenzial von Künstlicher Intelligenz auszuschöpfen. "Turbo für eine digitale Transformation", nennt dies der Mobile-Chef.

Zudem arbeitet Samsung am weiteren Ausbau des Portfolios an Business-Notebooks. "Mittlerweile können wir 20 verschiedene Modelle anbieten", berichtet Michael Vorberger. Vor noch nicht allzu langer Zeit seien es nur sieben gewesen. Auch hier setzt Samsung auf KI: Speziell im Notebook-Geschäft steckt für den Channel viel Potenzial - mit AI als Treiber im Markt", meint Vorberger. Dazu hat das Unternehmen nicht nur das Portfolio erweitert, sondern auch Distributionsnetz mit Systemhäusern und Resellern ausgebaut. "Der lebendige Austausch auf der Partner Conference mit unseren Gästen hat uns auch dieses Jahr wieder gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und mit unseren sicheren Soft- und Hardwarelösungen in Kombination mit AI die entscheidenden Impulse im Markt setzen können", fasst Björn Schönfeldt, Head of B2B Carrier Sales bei Samsung Electronics, zusammen.

Die Besten Samsung-Partner 2024

Doch es gab in Mainz nicht nur einen Ausblick auf das Produkt- und Lösungsportfolio. Passend zur Galaxy-Produktreihe hatte Samsung sich das Motto "Space meets Business" gegeben. So konnten die Konferenzteilnehmer in Vorträgen und Expertenrunden nicht nur spannende Einblicke in die Raumfahrt gewinnen, sondern erfuhren auch, wie sich die Galaxy Watch im Weltall macht und warum auch in der Kommunikation mit einer Raumstation IT-Security-Spezialisten gefragt sind.

Samsung nutzte die Bühne der Partnerkonferenz in Mainz schließlich auch dazu, die besten Partner des Jahres zu küren. Die insgesamt sieben Awards konnten Adendo, Brodos, Cancom, MR Datentechnik, Telekom Deutschland, Vodafone und WBS-IT Service bei der galaktischen Abendveranstaltung ausgiebig feiern.

