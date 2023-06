Kaum eine Galaxus-Kategorie ist in den letzten drei Jahren sowohl im Umsatz als auch in der Sortimentsgröße so stark gewachsen wie "Baumarkt + Garten", meldet der Schweizer Online-Händler. Das Sortiment in dem Segment wurde innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Fast jeder vierte umgesetzte Euro stammt bereits von Profis aus dem Handwerk.

"Das Sortiment ist stark gewachsen", sagt Adrian Burger, Category Business Manager bei Galaxus. "Zugpferd sind die Elektrowerkzeuge. Immer häufiger übrigens die akkubetriebenen, auch im professionellen Bereich." Die Kundschaft sucht online nach Lösungen für Baustelle und Heim, nicht mehr nur im stationären Baumarkt. "Die große Auswahl an Marken und Produkten ist ein Vorteil des Onlinehandels gegenüber den stationären Baumärkten", sagt Burger. "Wenn ich einen neuen Akku für mein Werkzeug brauche und ich kenne die Marke, der ich vertraue, dann reicht mir das für die Kaufentscheidung. Ich checke kurz Marke und technische Eigenschaften wie Spannung und Kapazität, dann kommt der Klick."

B2B-Anteil auf 24 Prozent gesteigert

Inzwischen sind auf Galaxus.de rund 300.000 kaufbare Baumarkt-Produkte zu finden, inklusive Garten sogar mehr als 400.000. "Das Sortiment wird für die Kundschaft immer attraktiver und weiter ausgebaut", so Burger. "In der Datenqualität haben wir an einigen Stellen sicherlich noch Optimierungsbedarf, auch daran arbeiten wir."

Der Onlinehandel mit Business-Kunden hat zuletzt an Bedeutung gewonnen, immer mehr Bestellungen bei Galaxus stammen von Unternehmenskunden. Auch im Baumarktbereich setzen Profis stärker auf den Onlinehandel und nutzen die vergrößerte Auswahl sowie Mengenrabatte falls möglich. 24 Prozent des Umsatzes im Baumarktbereich bei Galaxus stammt von B2B-Kundschaft. "Handwerksbetriebe arbeiten unter großem Zeitdruck. Daher werden Akkus, Bohrer oder Sägen auch direkt in die Werkstatt bestellt, um Wege und Zeit zu sparen", sagt Julia Gerwien, Portfolio Development Manager bei Galaxus. "Viele KMU beschäftigen keine eigene Einkaufsabteilung, die Beschaffung wird von Inhaber oder Meister übernommen. Der- oder diejenige bestellt gern genauso bequem wie man es im Privaten gewöhnt ist."