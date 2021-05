Der Onlinehändler Galaxus hat einen Print-Katalog für seine Kundinnen und Kunden in Deutschland produziert. Der Katalog präsentiert Artikel aller Produktkategorien von galaxus.de in Kombination mit redaktionellen Beiträgen. Auf 100 Seiten soll der Katalog die Sortimentsvielfalt von Galaxus.de zeigen mit Produkten aus den Bereichen IT, Multimedia, Büro, Papeterie, Haushalt, Spielzeug, Baumarkt, Garten, Beauty, Gesundheit und Erotik. Die Kategorien sind begleitet von redaktionellen Artikeln. Die Beiträge sind auch im Online-Magazin von Galaxus.de zu sehen. Damit will das Unternehmen den Leserinnen und Lesern erklärtermaßen zeigen, dass Galaxus "nicht nur ein Onlineshop ist, sondern auch ein Magazin und eine Community".

"Die Galaxus-Redakteure beschreiben im neuen Katalog zum Beispiel, wie man den optimalen Monitor fürs Homeoffice aussuchen kann, warum das Küchenregal die neue Kunstgalerie ist oder wie man große Poren in der Haut bekämpft", sagt Vivien Bedranowsky, Brand Managerin Galaxus Deutschland. "Der Katalog ist für uns zunächst ein Experiment. Wir sind jetzt gespannt auf die Reaktionen."

Viele Onlinehändler haben ihre Printkataloge eingestellt

Die Druckauflage des ersten Katalogs von galaxus.de beträgt 25.000 Exemplare und wird an Stammkundinnen und Stammkunden mithilfe der Deutschen Post versendet. Die Zustellung beginnt ab 6. Mai. Für die Kreation und Umsetzung der Kampagne hat Galaxus Deutschland mit der Dialogmarketingagentur Collaborative Marketing Club - CMC gearbeitet.

Galaxus ist nicht der einzige Onlinehändler, der auf Print setzt. Gerade Fashion-Anbieter schicken ihren Kunden gerne von Zeit zu Zeit gedruckte Kataloge und auch die trendige Müslimarke Mymuesli versorgt ihre Kunden mit einem regelmäßig erscheinenden Printmagazin. Im Elektronikbereich hat Cyberport über viele Jahre einen gedruckten Katalog herausgegeben, damit aber wegen einer ungünstigen Kosten-/Nutzenrechnung schließlich aufgehört - ebenso wie Conrad Electronic, das seinen telefonbuchdicken Printkatalog vor einigen Jahren einstellte. Es bleibt also spannend, wie erfolgreich Galaxus mit seinem Experiment sein wird.