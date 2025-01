Der Schweizer Onlinehändler Galaxus hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 kräftig zugelegt. Der gruppenweite Plattformumsatz mit Digitec und Galaxus für die Schweiz und Europa stieg um 484 Millionen Franken auf 3,228 Milliarden Franken (3,4 Milliarden Euro). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 18 Prozent. Die Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen kletterten um 17 Prozent auf 2,9 Milliarden Franken. Die Tochter Galaxus Deutschland steigerte den Plattformumsatz im vergangenen Jahr um 27 Prozent auf 362 Millionen Euro. Damit bleibt das Deutschlandgeschäft des führenden Schweizer Onlinehändler weiter auf Kurs und bestätigt die Entscheidung des Mutterkonzerns Migros, weiter in die Expansion zu investieren.

Insgesamt kauften 2024 über 4,5 Millionen Menschen mindestens einmal bei Galaxus ein, 1,2 Millionen davon in Deutschland, Österreich und dem restlichen Europa. Besonders gefragt waren in der Schweiz Produkte aus den Bereichen Supermarket und Beauty & Health, wo die Umsätze jene des Vorjahres um über 30 Prozent übertrafen. Bei Galaxus Deutschland stark nachgefragt wurden im letzten Jahr vor allem Mobiltelefone, Notebooks und PC-Komponenten.

Die nächsten Expansionsschritte werden bereits umgesetzt

Die gute Geschäftsentwicklung des Onlinehändler stärkt die bereits eingeleiteten weiteren Expansionsschritte: Mit dem Baustart des neuen Logistikzentrums im süddeutschen Neuenburg am Rhein legte Galaxus den Grundstein, um die Erwartungen der wachsenden Kundschaft bezüglich Sortiment, Qualität und Lieferpünktlichkeit auch künftig zu erfüllen. Die bestehenden Schweizer Logistikzentren arbeiten bereits heute unter Volllast. Mit dem neuen Standort im süddeutschen Raum will Galaxus zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Erstens kann von Neuenburg am Rhein aus auch die Schweizer Bevölkerung schnell und zuverlässig beliefert werden. Und zweitens liegt der neue Lagerstandort geographisch optimal, um auch die europäischen Wachstumsmärkte wie Deutschland oder Frankreich zu bedienen, zusätzlich zum bereits bestehenden deutschen Logistikzentrum in Krefeld. In Neuenburg will Galaxus 1.000 neue Mitarbeitende einstellen. Der Migros-Konzern investiert die nächsten Jahre substanziell in die gezielte Weiterentwicklung des Onlinegeschäfts im europäischen Markt.

Vorwärts ging es auch mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Servicedienstleistungen im Shop. Im Spätsommer integrierte der Onlinehändler in den Shops künstliche Intelligenz, um spezifische Fragen der Community zu Produktdaten schneller zu beantworten. Bereits im Frühjahr wurde ein KI-Feature gestartet, das die Darstellung von Vor- und Nachteilen von Produkten basierend auf einer Vielzahl von Kundenrezensionen generiert.

Außerdem hat Galaxus Deutschland hat im September im Hamburger Stadtteil Hoheluft-Ost ein neues Domizil bezogen. Mehr als 60 Mitarbeitende sind von Hamburg-Altona nach Hoheluft gewechselt, da die alten Büroräume in der Schützenstraße zu klein wurden.