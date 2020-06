Der Onlineshop Galaxus, die deutsche Tochtergesellschaft des Schweizer E-Commerce-Marktführers Digitec Galaxus, führt ein neuartiges CO 2 -Kompensationsmodell für sein gesamtes Sortiment ein. Ab sofort können Kunden beim Check-Out Prozess freiwillig den CO 2 -Fußabdruck ihres Einkaufs kompensieren. Das zugrunde liegende Modell berücksichtigt die Wertschöpfungskette von der Gewinnung der Rohstoffe, über die Produktion bis zur Lieferung nach Hause. Die exakte Summe für die CO 2 -Kompensation wird hierbei für jedes Produkt individuell berechnet. Alle Fördergelder der Kunden zur CO 2 -Kompensation fließen an von South Pole geprüfte Klimaprojekte.

Lesetipp: Online-Überflieger aus der Schweiz

In Zusammenarbeit mit dem Klimalösungsanbieter South Pole, einem Spin-Off der ETH Zürich, hat der Schweizer Mutterkonzern Digitec Galaxus das Berechnungsmodell zur CO 2 -Kompensation entwickelt. Zur Berechnung des freiwilligen Kompensationsbeitrags wendet Galaxus eine Formel an, die die Gewinnung der Rohstoffe, die Produktion, der Verkauf und die Heimlieferung berücksichtigt. Ausschlaggebend für den CO 2 -Fußabdruck sind im Modell vor allem die Produktgruppe, das Gewicht, der Preis und der Hersteller. Sofern die Informationen verfügbar sind, fließt auch die Materialzusammensetzung in die Rechnung ein. Das Modell wird laufend verbessert. Nicht berücksichtigt werden die Verwendung sowie die Entsorgung der Produkte. Sind die Produkte im Einkaufskorb, ist ersichtlich, wie viele CO 2 -Emissionen der Kauf verursacht. Wer die Einkäufe neutralisieren möchte, kann dies im Check-out tun.

"Konsumenten interessieren sich zunehmend für Klimawandel"

Die Fördergelder der Kunden zur CO 2 -Kompensation fließen an von South Pole geprüfte Klimaprojekte - darunter an Waldschutzinitiativenvon Isangi, Rwanda Boreholes, WWF Mamize Cookstoves und Alto Huayabamba Forest Conservation sowie an Projekte für erneuerbare Energien wie Dora II Geothermal Power, Kornburi Wastewater und Musi Hydro.

» Sichererer Fernzugriff Fernzugriffe auf das Firmennetz bereiten Anwendern und Administratoren viele Probleme, instabile VPNs und vergessene Passwörter lassen sie oft verzweifeln, doch das muss nicht sein! Im ChannelPartner- Webcast am 15. Juli um 11:00 Uhr zeigen wir zusammen mit Arrow und RSA, wie Reseller die VPN-Probleme ihrer Kunden einfach lösen können . Hier anmelden

"Die Sorge um den Klimawandel steigt unter den Konsumenten, besonders in den jüngeren Generationen. Wir wollen mit der Möglichkeit der CO 2 -Kompensation Bewusstsein und Handlungsspielräume schaffen, um selbst tätig zu werden", sagt Frank Hasselmann, Geschäftsführer von Galaxus. "Wir informieren und erklären transparent, wie die Kompensationswerte berechnet werden und wohin die Gelder fließen. Unsere Kunden haben so eine gute Grundlage, um selbst zu entscheiden. Ich hoffe, dass wir möglichst viele Kunden von unserer Initiative überzeugen können."

auch lesenswert: weitere News aus dem Bereich E-Commerce