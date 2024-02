Handys sind für uns zu nicht mehr wegdenkbaren Begleitern geworden - eine unbequeme Wahrheit wird dabei gerne ausgeblendet: Jedes Smartphone strahlt. Wie stark, ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Für Kundinnen und Kunden ist es nicht ganz einfach, herauszufinden, wie viel Strahlung die einzelnen Handys verursachen. Denn in Onlineshops fehlt diese Information oft und ist nur mittels eigener Internetrecherche zu finden - könnte es sein, dass die mangelnde Informationsverfügbarkeit dem Zweck dient, Kunden die Kauflaune nicht zu verderben?

Der Schweizer E-Commerce-Marktführer Digitec Galaxus hat sich dennoch entschieden, das nun zu ändern. Als erste Onlineshops in der Schweiz zeigen Digitec und das auch in Deutschland aktive Galaxus den Kundinnen und Kunden ab sofort mittels der Spezifischen Absorptionsrate (SAR-Wert), wie hoch die Strahlenbelastung jedes einzelnen Smartphones ist. Es ist auch möglich, nach diesem Parameter zu filtern.

SAR-Wert sollte nicht mehr als 2 Watt/kg betragen

Was man zum SAR-Wert wissen sollte: Beim Mobilfunk werden hochfrequente elektromagnetische Felder genutzt, um Sprache oder Daten zu übertragen. Wenn man mit dem Handy telefoniert, wird ein Teil der Energie dieser Felder im Kopf aufgenommen. Als Mass für die Energieaufnahme dient der SAR-Wert. Er wird in Watt pro Kilogramm (W/kg) gemessen. Der angegebene Wert bei Digitec und Galaxus bezieht sich auf das Telefonieren mit dem Handy am Ohr.

Es gilt: Je niedriger die Zahl, desto geringer ist die Strahlenbelastung durch ein Gerät. Gemäss dem deutschen Bundesamt für Strahlenschutz sollte der SAR-Wert eines Handys nicht mehr als 2 Watt pro Kilogramm betragen. Das Gerät mit dem höchsten Wert im Smartphone-Sortiment von Galaxus und Digitec liegt aktuell bei 1,79 Watt pro Kilogramm.