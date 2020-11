Im November 2018 ging der Schweizer Online-Primus Galaxus mit 50.000 Produkten rund um IT, Unterhaltungselektronik und Telekommunikation in Deutschland an den Start. Dies mit dem Ziel, das Schweizer Erfolgsmodell aus Onlineshop, Magazin und Community auch in Deutschland erfolgreich zu lancieren. In diesen Tagen feiert das Hamburger Startup seinen zweiten Geburtstag - und die 250.000ste Galaxus-Kundin. Das Geschäftsjahr 2020 steht bei dem Online-Händler damit ganz im Zeichen des Wachstums. In den vergangenen 24 Monaten verachtfachte Galaxus das kuratierte Sortiment auf über 400.000 Artikel und 5.000 Marken. In den Segmenten IT + Multimedia, Büro, Haushalt sowie Do IT + Garden kann Galaxus zwei Jahre nach den Go-live mit einem breiten Qualitätssortiment punkten. Besonders gefragt waren im letzten Semester Mobiltelefone, Notebooks, Monitore und Sportuhren.

Im Oktober surften etwa zwei Millionen User auf Galaxus.de. Über zehn Prozent entfielen dabei auf die englischsprachige Page und etwa vier Prozent hielten sich auf der französischen Seite auf. Auffällig: Besonders viel Zeit verbrachten die nicht deutschsprachigen Kundinnen und Kunden in den Kategorien IT + Multimedia, Büro und Haushalt. Die aktivsten Shopper außerhalb Deutschlands Grenzen stammen aus der Schweiz, dem nördlichen Nachbarn Niederlande und aus Österreich - dicht gefolgt von den Briten.

Wo steht Galaxus.de beim Umsatz?

Zwei Jahre nach dem Start platzt das Logistikzentrum in Krefeld nach Angaben von Galaxus.de bereits aus allen Nähten. Im Oktober verließen über 20.000 Pakete den Warenausgang und täglich werden es mehr. Die Zahl der Bestellungen liegt deutlich über den Erwartungen. Um dem wachsenden Paketvolumen Herr zu werden, sucht Galaxus seit Oktober in Krefeld Ausschau nach zusätzlichen Lager- und Büroflächen. Dies, um neue Produktkategorien ins Lager zu nehmen und ausreichend Arbeitsplätze für das soeben eröffnete Kundendienstleistungszentrum zu schaffen.

Allem Wachstum zum Trotz stellt sich für den Schweizer Online-Primus - dort erzielt das E-Commerce-Unternehmen inzwischen mehr als eine Milliarde Schweizer Franken Jahresumsatz - die Frage nach der tatsächlichen Größenentwicklung in Deutschland. Von Seiten des Unternehmens gibt es dazu weiterhin nur die Aussage von "Monatsumsätzen im Millionenbereich" zu hören. Insofern ist es nur folgerichtig, dass EHI Retail Galaxus.de für 2019 auf ein Umsatzvolumen von 14,3 Millionen Euro taxiert. Das entspricht Rang 409 der umsatzstärksten deutschen Onlineshops und zeigt: In Deutschland ist für den Schweizer Online-Marktführer noch viel Luft nach oben drin.