Auch für den Schweizer Online-Marktführer Digitec Galaxus gilt: Startschuss ins Weihnachtsgeschäft ist der Black Friday sowie der anschliessende Cyber Monday. Wegen den saisonalen Schwankungen hat das Unternehmen auch dieses Jahr Verstärkung für die Hochsaison geholt: Zusätzlich zu den rund 750 festangestellten Logistikern arbeiten nun 230 Aushilfen mit befristeten Verträgen sowie 80 Temporäre in den Schweizer Lagerhallen - etwa in der Verpackungsabteilung oder im Wareneingang, wo die Lastwagen voller Spielwaren, Küchengeräte oder Adventskalender ankommen.

Im deutschen Lager in Krefeld arbeitet in diesen Tagen eine knapp 70 Männer und Frauen starke Logistikcrew - es sind überwiegend Festangestellte mit einigen temporären Aushilfen. Sie sorgen dafür, dass die Galaxus-Kunden in Deutschland und Österreich ihre Pakete rechtzeitig bekommen. "Wir hätten gerne noch mehr Leute fest angestellt", sagt Robert Brohl, der als Head of Operations für die Logistik in Deutschland zuständig ist. "Aber wir mussten uns vermehrt bei Leiharbeitsfirmen bedienen."

34.000 Pakete an einem Tag

Obwohl in der Schweiz zurzeit zahlenmäßig leicht weniger Mitarbeitende in der Logistik arbeiten als letztes Jahr, ist Digitec Galaxus im Heimmarkt für den Ansturm ab Black Friday gewappnet: Anfang November hat der Onlinehändler im Aargauischen Wohlen nämlich seine vierte Verpackungsmaschine in Betrieb genommen. Die vier Maschinen schaffen je rund 8.500 Pakete am Tag, zusammen also um die 34.000 Pakete - und das ohne Stopfmaterial. "Damit sollten wir das Bestellvolumen auch an Spitzentagen stemmen können", sagt Head of Logistics Michel Boha.

Falls der Ansturm unerwartet groß sein sollte, bleibt in der Schweiz ein Joker übrig: Dann nämlich werden wie in anderen Jahren auch Kollegen aus anderen Abteilungen und Standorten aushelfen, zum Beispiel Software-Ingenieure aus Zürich oder Shop-Mitarbeitende aus Kriens bei Luzern. "Auf diese Option werden wir aber nur in Notfällen zurückgreifen", sagt Michel.

Digitec Galaxus konnte 2020 um 59 Prozent zulegen und seinen Umsatz auf rund 1,7 Milliarden Euro steigern. Auch in Deutschland wächst das Unternehmen nach eigenen Angaben kräftig. Unter anderem mit einem Printkatalog will Galaxus.de dabei die Kauflaune seiner deutschen Kunden anheizen.