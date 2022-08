"Probier's mal mit Gemütlichkeit" singt Balu der Bär im Dschungelbuch. Das gilt jetzt auch für den Schweizer Onlinehandels-Primus Galaxus Digitec und seine Shops in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Ab sofort gibt es für Kundinnen und Kunden im Check-out nämlich die Option "Langsamere Lieferung erlauben". Das Häkchen können die Nutzer setzen, wenn sie eine Bestellung nicht dringend brauchen. Produkte, die Digitec Galaxus selbst an Lager hat, dürfen dann ein oder zwei Tage später als üblich ankommen. Für Paketsendungen hat das Unternehmen also zwei bis drei Arbeitstage Zeit, bis das Paket im Briefkasten oder vor der Haustüre liegen soll.

Dank der Option könne Digitec Galaxus sein unsere Lieferversprechen noch verlässlicher einhalten als in der Vergangenheit: "Nicht zufrieden sind wir vor allem an vielen Montagen, weil wir da zusätzlich die Bestellungen vom Wochenende abfertigen müssen", sagt Philipp Mahler, der als Product Owner am neuen Shop-Feature mitgearbeitet hat. Eng wird es zuweilen auch am Abend kurz vor Bestellschluss: "Die Menge an Paketen ist da sehr schwer vorherzusagen." Mahler vergleicht das neue System mit der A- und B-Frankierung der Schweizerischen Post: Briefe und Pakete kommen per A-Post fast immer am nächsten Tag an. Beim Versand per B-Post ist das ebenfalls möglich, die Sendung hat aber an Tag eins keine Priorität. Am folgenden Tag hingegen schon. Dasselbe gelte für die "Schneckenpost" bei Digitec und Galaxus.

Wie werden die Kunden reagieren?

Doch wird die Kundschaft der Onlineshops die neue Funktion überhaupt nutzen? Schliesslich setzen Digitec und Galaxus als Anreiz zumindest zu Beginn ausschließlich auf das gute Gefühl, die Mitarbeitenden in der Logistik etwas entlastet zu haben. Zudem sind laut einer Umfrage in der Schweiz viele Onlineshopperinnen und Onlineshopper ungeduldig. "Ich glaube an den Erfolg", sagt Philipp Mahler. "Unsere Community hat in den letzten Wochen und Monaten in dutzenden von Kommentaren ein solches Feature gewünscht." Nun sei aus dem Wunsch Realität geworden - wie hoch die Quote der Langsam-Besteller am Ende sei, müsse sich aber erst noch zeigen.

Dank der langsamen Lieferung dürfte Digitec Galaxus auch Geld sparen und dafür anderswo einsetzen. Dies, weil das Unternehmen die Mitarbeitenden in der Logistik gleichmäßiger einteilen und die zusätzliche Arbeit vom Montag auf den Rest der Woche verteilen kann. "Viel wichtiger für uns ist aber, dass wir den montäglichen Stress in unseren Warenlagern reduzieren und gleichzeitig unsere Kundschaft glücklich machen können", sagt Mahler.