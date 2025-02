Mehrere zehntausend Pakete bereiten die Galaxus-Mitarbeitenden in Wohlen täglich für den Versand vor - auf einer Logistikfläche, die so groß ist wie 14 Fussballfelder. Bis letztes Jahr sorgte im Winter eine Gasheizung für angenehme Temperaturen. Diese stand seit Mietbeginn im Jahr 2009 im Gebäude im Einsatz. Das war für Galaxus keine befriedigende Lösung, wie Andreas Pahud, Leader Facility Management in Wohlen, erklärt: "Um unsere Klimaziele zu erreichen, entschieden wir uns, als Mieter selbst die Initiative zu ergreifen und die Gasheizung in den Ruhestand zu schicken."

Seit diesem Winter heizt eine reversible CO2-Wärmepumpe den Logistikstandort von Galaxus in Wohlen. Gemäß Hersteller ist es die größte in Europa. Die Anlage hat eine Heizleistung von maximal 1.600 Kilowatt, was für sämtliche Räumlichkeiten von Galaxus in Wohlen reicht. Zum Vergleich: Mit 1.600 kW könnte man 100 bis 150 Einfamilienhäuser heizen. Eine reversible CO2-Wärmepumpe ist ein Heiz- und Kühlsystem, das Kohlendioxid (CO2) als Kältemittel verwendet. Wärmepumpen setzten kein CO2 frei. Und so reduziert Galaxus seine CO2-Emissionen am Standort Wohlen um 87 Prozent. Andreas Pahud rechnet vor: "Der Ausstoß lag für den Standort Wohlen bei 622 Tonnen pro Jahr. Mit der neuen Anlage sind es ab 2025 nur noch 82 Tonnen pro Jahr. Damit erreichen wir unser firmenweites Klimaziel für 2030 sechs Jahre früher als geplant - mit einer einzigen Maßnahme!"

Schluss mit Hitzestau in der Logistik

Die neue Wärmepumpe ist "reversibel", weil sie in beide Richtungen arbeitet: Sie kann im Winter Wärme aus der Umgebungsluft aufnehmen und in Gebäude leiten. Im Sommer kann sie wiederum Wärme aus dem Gebäude entziehen und nach außen abgeben, um zu kühlen. Und das ist für den Logistikstandort Wohlen sehr wichtig. Die vielen Maschinen, die im Einsatz stehen, heizen die Räumlichkeiten auf. Zudem ist es schwierig, eine konstante Temperatur zu halten, weil beim Liefern und Abholen durch LKWs laufend Durchzug entsteht. Knallte in Sommermonaten dann noch die Sonne den ganzen Tag auf das Gebäude in Wohlen, kletterten die Temperaturen in manchen Teilen des Lagers auf Werte, bei denen die körperliche Arbeit beschwerlich wurde.

Deshalb, und auch dank vieler Feedbacks der Logistikerinnen und Logistiker vor Ort, entschied sich das Projektteam nicht für eine klassische Wärmepumpe, sondern für eine reversible. Dominique Frey, die Projektkoordinatorin von Galaxus vor Ort, erklärt: "Es war uns sehr wichtig, dass die reversible C22-Wärmepumpe im Sommer 2024 in Betrieb sein kann. Das war eine sportliche Timeline, aber wir haben es geschafft." Mit Erfolg: Die Temperatur in den Lagerhallen sank im Vergleich zu Vorsommern und blieb im Sommer 2024 über konstant auf gutem Niveau. "Die Feedbacks aus der Logistik waren nach dem Sommer sehr positiv. Das körperliche Arbeiten sei mit dem neuen Kühlsystem angenehmer. Es profitieren also Mensch und Umwelt", freut sich auch Andreas Pahud.