Drei Mal mehr Fläche, direkte U-Bahnanbindung, Dachterrasse: So beschreibt Galaxus die Immobilie für den neuen Deutschlandsitz. Der Schweizer Onlinehändler ist für den bisherigen Deutschlandsitz zu stark gewachsen. Größere Meetings oder auch spontane Treffen werden in der bisherigen Niederlassung immer schwieriger. Der Umzug innerhalb Hamburgs ist für Ende September 2024 geplant.

Expansion in Deutschland

62 Arbeitsplätze auf 924 Quadratmetern, mehrere Meeting-Räume, Dachterrasse und Sozialräume warten ab Herbst auf die Beschäftigten im "My Falkenried" in der Hoheluftchaussee. Das neue Büro erfüllt auch moderne Nachhaltigkeitsstandards und damit die Ansprüche von Galaxus Deutschland und der Mutter Digitec Galaxus. Der Mietvertrag ist auf längere Zeit abgeschlossen.

"Die Schützenstraße ist leider keine langfristige Lösung", sagt Sonja Kunz, Executive Assistant bei Galaxus. "Denn wir möchten allen Mitarbeitenden ausreichend Platz bieten. Nicht nur für die eigene Arbeit, sondern zum Beispiel auch für spontane Meetings. Und das möglichst alles auf dem gleichen Stockwerk." Jan Wentrot, Head of Category Management bei Galaxus Hamburg ergänzt: "Wir haben viele Immobilien angesehen, keine andere hat all das vereint, was wir wollten. Nun haben wir die perfekte Lösung für die nächsten Jahre."

Galaxus Deutschland ist im Jahr 2023 um 57 Prozent auf 286 Millionen Euro Netto-Umsatz gewachsen, obwohl der Gesamtmarkt sogar leicht geschrumpft ist. Und auch 2024 soll Galaxus weiter wachsen, wenn es nach Geschäftsführer Michael Stolle geht. Zusätzlich zum Logistikstandort Krefeld wird ein weiterer in Neuenburg am Rhein eröffnet. Die erste von zwei Lagerhallen ist bereits im Bau, 2025 ist die Eröffnung geplant und soll mittelfristig für bis zu 1.000 Menschen Arbeitsstätte werden.