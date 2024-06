Fußball-Werbung ist Testimonial-Zirkus. Und das zu internationalen Meisterschaften mehr denn je. Dieses Jahr gibt sich anlässlich der Austragung in Deutschland auch Galaxus die Ehre. Dafür verpflichten konnte der in der Schweiz beheimatete Onlinehändler niemand Geringeres als den ehemaligen Nationalspieler und Fußball-Weltmeister Lukas Podolski. Doch das war es auch schon, was die Galaxus-Spots mit üblichen Fußball-Testimonial-Spots gemeinsam haben. Denn gemäß seinem Claim "Deutschlands ehrlicher Onlineshop" will Galaxus mit den typischen Werbeklischees brechen und setzt stattdessen auf Selbstironie.

Denn wie in anderen Testimonial-Kampagnen auch macht Poldi bei den neuen Galaxus-Filmen seine Prominenz zu Geld. Nur eben ironisch und ehrlich. So fragt er sich in einem Film mitten im Dreh, wie der Onlineshop eigentlich heißt und was der überhaupt verkauft, für den er da wirbt. In einem anderen vergisst er souverän den Text. Oder er gibt den Marketing-Profis am Set Tipps zum Aufbau der Markenbekanntheit von Galaxus, bei der es im Vergleich zu Poldis eigener in Deutschland noch hapert. "Zeigt doch einfach euer Logo und gut ist", lautet einer der schnoddrigen Ratschläge des Ex-Nationalspielers.

Weiter hohe Investitionen in den Erfolg auf dem deutschen Markt

Mit den aktuellen Werbespots knüpft Galaxus an eine Kampagne an, die dem Onlinehändler auch bereits durchwachsene Reaktionen beschert hat: Mit dem 2020 entwickelten Werbeclaim "Deutschlands ehrlichster Onlineshop" setzte Galaxus auf einen Superlativ, der zu einer Klage der Wettbewerbszentrale führte, mit dem Ergebnis, dass das Unternehmen diesen Claim seit Mai 2024 nicht mehr benutzen darf. In der aktuellen Kampagne mit Lukas Podolski wurde der Werbespruch nun vom Superlativ auf das einfache Positiv "Deutschlands ehrlicher Onlineshop" abgemildert. Auch wenn Galaxus damit trotzig an seiner Positionierung festhält, ist neuer juristischer Ärger damit nicht mehr zu erwarten.

Die Verpflichtung von Lukas Podolski verknüpft Galaxus mit seiner bislang größten Werbeoffensive: Insgesamt gehen acht Spots in unterschiedlichen Sendelängen im TV und Web TV on air, während im Kino zwei Langversionen und im Social Web 9:16-Varianten zu sehen sind. Die Kampagne läuft vom 10.06. bis zum Abpfiff der EM. Mit der Kampagne setzt Galaxus seinen umstrittenen Kurs fort, durch hohe Einstiegsinvestitionen eine Umsatzgröße auf dem deutschen Markt anzuvisieren, die das Erreichen der Profitabilität ermöglichen soll.