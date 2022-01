Der Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus wuchs auch 2021 im zweistelligen Prozentbereich: Der Elektronikspezialist Digitec sowie das Online-Warenhaus Galaxus erzielten 2021 im Heimmarkt Schweiz und Liechtenstein einen Plattformumsatz von 2,122 Milliarden Franken (2.04 Milliarden Euro) - 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Der reine Warenertrag belief sich auf 1,922 Milliarden Franken, ein Plus von 14 Prozent.

Aus deutscher Perspektive besonders interessant: Auch das internationale Geschäft der Schweizer legte starl zu. Galaxus durchbrach im abgelaufenen Geschäftsjahr mit den Shops in Deutschland und Österreich erstmals die Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro - gut drei Jahre nach dem Einstieg in den deutschen Markt. Die Galaxus-Community ausserhalb der Schweiz und Liechtenstein wuchs innert Jahresfrist auf über 650 000 Kundinnen und Kunden. Damit hat sich Galaxus klar unter den Top 100 im deutschen E-Commerce platziert und auch hierzulande eine relevante Größe erreicht.

Deutscher Galaxus-Manager übernimmt Konzernaufgaben

Dass das Deutschlandgeschäft an Gewicht gewonnen hat, zeigt sich auch daran, dass Robert Brohl, bisher Head of Operations bei Galaxus Deutschland, am 1. Januar 2022 die neu geschaffene Stelle des Head of Supply Chain Management für die Konzernmutter Digitec Galaxus in der Schweiz übernommen hat. Der 36-Jährige war bisher einerseits für die Logistikdienstleistungen in Deutschland und Österreich verantwortlich, andererseits hat er den Kundendienst auf- und ausgebaut. Dabei gestaltete er die Auftragsabwicklung und das Retourenmanagement bei Galaxus Deutschland grundlegend mit. "Robert hat die Operations-Teams in Krefeld in den vergangenen 1,5 Jahren sehr erfolgreich durch das massive Wachstum gesteuert", sagt Michael Stolle, Chief Operations Officer von Digitec Galaxus. "Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass er in seiner neuen Position für unsere ganze Gruppe viel bewegen wird."

In seiner neuen Rolle wird Brohl viele Aufgaben in der Schweiz übernehmen. Dadurch soll die Logistik von Galaxus international zusammenwachsen, die Märkte Schweiz/Liechtenstein sowie Deutschland/Österreich werden aber weiterhin separat beliefert. Zusätzlich zu den neuen Aufgaben wird Brohl weiterhin als Standortleiter für die Logistik in Krefeld verantwortlich sein. Der promovierte Logistik-Spezialist blickt optimistisch in die Zukunft: "Ich bin überzeugt, dass wir zusammen sehr schnell Hebel finden und umsetzen, mit denen wir unsere Kunden noch zuverlässiger bedienen können und dabei nicht weniger profitabel arbeiten als heute". Robert Brohls bisherige Teams werden in die globalen Funktionen integriert, so dass sie vollumfänglich von der Digitec-Galaxus-Expertise profitieren können.

Einblick in die Zahlen: Topseller und Longtail

Passend zur Rolle als einer der wichtigen europäischen E-Commerce-Anbieter liefert Digitec Galaxus auch zunehmend spannende Insights in seine Geschäftsentwicklung. So teilt das Unternehmen aktuell mit, wie wichtig die sogenannten Topseller für das Gesamtgeschäft sind: 80 Prozent des Umsatzes macht der Onlinehändler mit gerade mal 4 Prozent des Sortiments. Noch klarer ist das Bild in Deutschland: Dort sind knapp zwei Prozent des Sortiments für 80 Prozent des Umsatzes verantwortlich. Gleichzeitig funktioniert auch das Longtail-Geschäft: Von den knapp 3,5 Millionen Produkten im Sortiment von Digitec Galaxus wurden in den letzten drei Monaten etwa 600.000 mindestens einmal verkauft. Die wenig begehrten Produkte sind damit fast ebenso wichtig für den Erfolg.

Die Topseller decken sich in hohem Mass mit denjenigen Produkten, die Digitec Galaxus selbst an Lager hat: In der Schweiz, namentlich an den Standorten Wohlen, Dintikon, Nebikon und Roggwil, hatte der Onlinehändler im vergangenen Quartal durchschnittlich 180.000 unterschiedliche Produkte gelagert - die Regale und Palettenplätze waren fürs Weihnachtsgeschäft fast restlos besetzt. Aktuell sind es rund 170.000 Produkte. Im deutschen Krefeld lagerten im Dezember 2021 rund 35.000 verschiedene Produkte. Verkaufen sich die Produkte, die Digitec Galaxus selbst an Lager hat, also nur so gut, weil sie nach der Bestellung schneller im Briefkasten oder vor der Haustüre sind als andere Produkte im Sortiment? «Ja und nein», sagt Osman Erdogan, der sich als Head of Platform Business Management mit dem Thema bestens auskennt: «Wir nehmen diejenigen Produkte selbst an Lager, von denen unsere Erfahrung und unsere Algorithmen zeigen, dass sie sich gut verkaufen werden - und wegen der kurzen Lieferfrist sind sie umso beliebter.» Daneben setze Digitec Galaxus auf ein Netzwerk an angebundenen Herstellern sowie den teils stark spezialisierten Zwischen- und Marktplatz-Händlern (letzteres bald auch in Deutschland und Österreich). Diese waren im vergangenen Quartal für mehr als 90 Prozent des gesamten Sortiments verantwortlich.

Besonders außerhalb des Heimmarkts will Digitec Galaxus das Sortiment in den kommenden Monaten und Jahren stark ausbauen. Aber auch in der Schweiz kann ein Onlinehändler sich nicht einfach mit dem bestehenden Sortiment zufriedengeben, denn zurzeit fallen jeden Monat um die 150.000 "End of Life"-Produkte weg.