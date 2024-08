Die weltweiten Ausgaben für Informationssicherheit sollen laut einer neuen Prognose von Gartner im Jahr 2025 insgesamt 212 Milliarden Dollar betragen. Das entspricht einem Anstieg von 15,1 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Für 2024 geht Gartner weltweit von Ausgaben für Informationssicherheit durch Endanwender von 183,9 Milliarden Dollar aus.

"Das anhaltend erhöhte Bedrohungsumfeld, die Cloud-Adaption und der Fachkräftemangel treiben die Sicherheit ganz oben auf die Prioritätenliste und zwingen die Chief Information Security Officer, die Ausgaben für Sicherheit zu erhöhen", sagt Shailendra Upadhyay, Senior Research Principal bei Gartner. "Darüber hinaus bewerten Organisationen derzeit ihre Bedürfnisse in Bezug auf Endpoint Protection Platforms (EPP) und Endpoint Detection and Response (EDR) und nehmen Anpassungen vor, um ihre betriebliche Resilienz und ihre Reaktionsfähigkeit auf Vorfälle nach dem CrowdStrike-Ausfall zu verbessern."

Auch die Adaption von KI und generativer KI (GenAI) führe weiterhin zu steigenden Investitionen, vor allem bei Anwendungssicherheit, Datensicherheit und Datenschutz, aber auch beim Infrastruktur-Schutz. Angreifer setzen laut Gartner zunehmend Tools in Verbindung mit großen Sprachmodellen (LLMs) ein, um groß angelegte Social-Engineering-Angriffe durchzuführen. Gartner prognostiziert, dass bis 2027 bei rund 17 Prozent aller Cyberangriffe oder Datendiebstähle generative KI im Spiel.

Da der Trend zur Cloud-Nutzung anhält, erwarten die Gartner-Analysten auch einen Anstieg der Ausgaben für Cloud-Sicherheitslösungen. Außerdem werde der Marktanteil der cloud-nativen Angebote wachsen. Für den kombinierten Markt aus Cloud Access Security Broker (CASB) und Cloud Workload Protection Platforms (CWPP) geht Gartner im Jahr 2025 von voraussichtlich 8,7 Milliarden Dollar aus. Für 2024 prognostizieren die Analysten noch 6,7 Milliarden Dollar im Jahr. Mit einem Anstieg von über 19 Prozent wächst dieses Segment also überdurchschnittlich.

Der Fachkräftemangel in der Cybersicherheitsbranche ist weltweit ein Problem. Er macht sich in den Investitionen in den Markt für Services und Managed Security Services bemerkbar. Auch er wird laut Gartner daher überproportional stark wachsen.

