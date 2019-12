Gartner hat insgesamt 18 Unternehmen als bedeutend im Marktsegment "Managed IoT Connectivity Services" aufgeführt. A1 Digital wird von den Analysten als einer von fünf Nischenplayern charakterisiert. Zu den führenden Anbietern von Managed IoT Connectivy-Services zählt für Gartner unter anderem Vodafone, AT&T, Telefónica, Verizon, Orange Business Services und die Deutsche Telekom.

In Deutschland beackert die Digitaltochter des österreichischen Telekommunikationsanbieters drei Geschäftsfelder:

die Cloud-Plattform Exoscale

Internet of Things (IoT)

Security (Penetration-Tests und ähnliche Services sowie eigene Softwarelösungen)

Als vendorübergreifender Cloud-Anbieter tritt A1 Digital seit Mitte 2017 auf, als die Österreicher den Schweizer Technologieschmiede Exoscale übernommen haben. Seitdem stellt A1 Digital über diese Plattform Infrastruktur und Dienstleistungen für Cloud-Anwendungen europaweit zur Verfügung. Zu den Abnehmern dieser IaaS-Offerten (Infrastructure as a Service) zählen Kunden wie Swisscom und CERN. In Deutschland vermarktet A1 Digital die Exoscale-Cloud-Plattform auch über Systemhäuser.

Im IoT-Umfeld konzentriert sich A1 Digital auf branchenspezifische Anwendungen. Etwa 500 Kunden hat der Anbieter bereits bei der Digitalisierung geholfen, etwa der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB). Die Anerkennung von Gartner als Nischenplayer im Marktsegment "Managed IoT Connectivity Services" führt A1 Digital vornehmlich auf die europäische Ausrichtung sowie auf den Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zurück.

In der detaillierten Analyse der Geschäftstätigkeit im IoT-Umfeld lobt Gartner die "überdurchschnittliche Kundenorientierung" der Österreicher. Demnach gelinge es A1 Digital sehr gut, komplexe Zusammenhänge der digitalen Transformation in unternehmerischen Erfolg zu verwandeln und die Digitalisierung in die Realität umzusetzen. A1 Digital punkte mit termingerechter Projektabwicklung, hoher Zuverlässigkeit und Budgettreue durch transparente Preismodelle, argumentieren die Marktforscher von Gartner.