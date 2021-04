„Nach fast sieben Jahren als Leiterin unseres Partner-Ökosystems und des One Commercial Partner-Teams ist Gavriella Schuster bereit, diese Verantwortlichkeiten zu ändern und ihre Bemühungen auf andere Bereiche der Führung zu konzentrieren“, so Nick Parker in seinem Blog für Microsoft-Partner. „Ich möchte Gavriella für ihren Beitrag und ihr Wirken für Microsoft und unsere Partner danken und gratulieren!“

Im Rahmen dieses Übergangs wird Rodney Clark, als neuer CVP Global Channel Sales und Channel-Chef übernehmen. Clark habe in den letzten Jahren mit Tausenden von Partnern und Kunden das IoT- und Mixed-Reality-Vertriebsgeschäft verantwortet. Seit mehr als 20 Jahren bei Microsoft, pflegt er die Nähe zu den Partnern mit Erfahrung, Leidenschaft und Engagement, um sie beim weiteren Wachstum zu unterstützen, heißt es weiter.

Gavriella Schuster, die insgesamt seit über einem Vierteljahrhundert bei Microsft wirkt, soll sich inzwischen auf die Übergabe an ihren Nachfolger konzentrieren, das Jahr erfolgreich abschließen und das Channel-Geschäft auf die Zukunft vorbereiten. Die vielfach engagierte Managerin, unter anderem für „Women in Cloud“ und "WIT", ist auch seit 2018 als Vorstand der Chinasoft International mit Sitz in Beijing tätig.

Die Vorstellung von Rodney Clark soll im Juli 2021 bei der Microsoft Inspire vorgenommen werden.