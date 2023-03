Damit erweitert GBC ihren Wirkungskreis um zwei neue strategische Geschäftsfelder und erhält vier weitere Standorte in Norddeutschland dazu. Denn außer in Bremen ist Comp-Pro mit insgesamt 68 Mitarbeitern auch noch in Oldenburg, Nienburg und Hannover (alle in Niedersachsen) vertreten. Bisher war die GBC-Gruppe über ihre Mitglieder Intellecom, Pohl Consulting und Maxxys "nur" in Hessen und Baden-Württemberg präsent.

» c.m.c. 2023 - New Managed Services MSPs und CSPs müssen ihre Managed Services erweitern. Auf dem c.m.c. Kongress am 15.+16. März 2023 in München, zeigen Service Provider, wie das Cloud- und Managed-Service-Geschäft gelingt

Hier anmelden!

Comp-Pro wurde 2001 gegründet und hat sich in Norddeutschland rasch einen guten Ruf als Cloud- und Datev-Experte erworben. Als Starface-Partner ist das Systemhaus technologisch bei der Cloud-Telefonie ganz vorne dabei. Und als von Datev offiziell zertifizierter Rechenzentrumspartner bietet das norddeutsche Systemhaus seinen Kunden die nötige Zukunftssicherheit.

Darüber hinaus offeriert Comp-Pro Interessenten aus dem Bauwesen, der Schifffahrt, der Industrie und der öffentlichen Hand (Energieversorger) spezielle "Drohnenservices". Darunter fallen Dienste wie die Erfassung von Messdaten am Boden (2D) und von dreidimensionalen Daten mittels Laser-Scans. Damit lassen sich zum Beispiel Schäden in Wäldern, an Pipelines und an Stromleitungen ermitteln.

Führungsmannschaft bleibt an Bord

Die Comp-Pro-Geschäftsführer Ihno Jürjens und Ingo Langhans werden - wie bisher - die Geschäfte Systemhaues weiterführen und den Ausbau der GBC-Gruppe begleiten. Sie freuen sich schon darauf: "Mit den GBC-Mitgliedern haben wir nun mehrere Partner an unserer Seite, mit denen wir unsere Serviceleistungen und unser Leistungsportfolio für die Zukunft stärken", sagt Firmengründer Ihno Jürjens.

Sein Co-Geschäftsführer Ingo Langhans ergänzt: "Wir haben bereits vor einigen Jahren erkannt, dass die Komplexität der IT-Themen stark zunehmen wird und mit Comp-Pro ein eigenes Partnernetzwerk etabliert, in dem wir uns mit anderen Systemhäusern und deren Mitarbeitern hervorragend ergänzen. Der Beitritt zur GBC-Gruppe ist für uns nun die Fortsetzung dieses Weges."Laut Langhans ergänzen sich die Fachkompetenzen von GBC und Comp-Pro sehr gut.

Dem stimmt auch GBC-CEO Tobias Geisinger zu: "Für uns stellt die Partnerschaft mit Comp-Pro einen weiteren Meilenstein dar. Ich sehe darin nicht nur einen inhaltlichen und geographischen Mehrgewinn für uns, sondern auch die Bereicherung um viele weitere großartige Menschen, die an unseren gemeinsamen Weg glauben."



Mehr zu Systemhaus-Fusionen:

GBC übernimmt Pohl Consulting

TechniData akquiriert FHE3

IBM-Partner erwirbt SAP-Know-how

Adesso nun auch in Kiel vertreten

Medialine kauft Cyberdyne

Valley IT Group setzt Wachstum fort

Netz16 erweitert