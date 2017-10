Der Windows Server Kompetenz Club von Microsoft unterstützt Fachhändler seit rund fünf Jahren mit Webcasts, frei zugänglichem Videocontent, einem Lizenzkonfigurator und Email-Support bei allen Fragen rund um Microsoft Infrastrukturlösungen.

Darüber hinaus finden regelmäßige Kompetenz Club Treffen zu unterschiedlichen Themen statt. Bei der Windows Server 2016 Herbst Update-Tour werden sich auch Dell EMC mit dem Distributionspartner Siewert & Kau beteiligen. Die drei Termine finden am 30. Oktober 2017 in Sulzbach (Taunus), am 13. November 2017 in Düsseldorf und am 11. Dezember 2017 in Berlin statt.

Dell EMC und Siewert & Kau stellen gemeinsam die entsprechenden Dell-Lösungen sowie die darauf abgestimmten Services aus der Distribution vor. Zudem präsentieren die Bergheimer vor Ort vernetzte Client-Virtualisierungslösungen für unterschiedliche Einsatzszenarien.

Informationen zum Windows Server 2016 Herbst-Update

Fachhändler sollen in persönlichen Gesprächen und informativen Vorträgen erhalten und alle Neuigkeiten rund um das geplante Windows Server 2016 Herbst-Update erfahren. Zusätzlich können sie sich bei Dell EMC und Siewert & Kau über entsprechende Gesamtlösungen und zugehörige On-top-Services informieren.

Auf einer Präsentationsfläche zeigt Siewert & Kau zudem verschiedene Cloud Computing-Modelle mit vorinstallierten Beispielszenarien, die mit Dell Wyse Thin Clients ausgestattet und im Netzwerk voll funktionsfähig sind. Darüber hinaus erfahren Fachhändler vor Ort alles über die Bergheimer als zertifizierten Assemblierer für Dell-Server. So bietet Siewert & Kau neben dem reinen Einbau von Komponenten und physikalischen Leistungstests, auch spezifische Services an und steht beratend zu Seite wenn es darum geht, welche kosteneffizienten Konfigurationen für die entsprechenden Bedürfnisse optimal geeignet sind.

Persönliche Gespräche mit dem Expertenteam von Siewert & Kau sind an allen drei Terminen möglich. Anfragen können gerne vorab direkt an dell@siewert-kau.de gerichtet werden.