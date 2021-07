Die fortwährende Corona-Krise zwingt nicht nur Unternehmen, ihr Arbeitsweise, Lieferkette oder die Art der Bereitstellung und Ablage von Daten zu überdenken und umzustellen. Auch viele Cyberkriminelle haben ihr Geschäftsmodell angepasst und neue lukrative Methoden entwickelt, um auf ihren Schnitt zu kommen.

Höchste Zeit also für Sie, sich über die neue Bedrohungslandschaft zu informieren und Ihr Sicherheitswissen aufzufrischen, um Gefahren wie Ransomware-Attacken, Smishing oder Social-Media-Angriffe frühzeitig zu erkennen oder gar vorzubeugen.

TecChannel Compact - das steckt drin

Die aktuelle TecChannel-Compact-Ausgabe versorgt Leser dazu mit Informationen über die neuesten Trends in Hacker-Kreisen sowie nützlichem Hintergrundwissen und Ratgebern. So informieren wir Sie zum Beispiel über alles, was Sie zum Thema Verschlüsselung, Identity & Access Management oder Public Key Infrastructure wissen müssen. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie den Reifegrad Ihrer IT-Sicherheit messen und bewerten.

Neben viel Theorie kommt natürlich auch die Praxis nicht zu kurz. So geben wir diverse Tipps zur Homeoffice-Sicherheit, etwa wie Sie PCs automatisch per Checkliste prüfen, Microsoft Teams sicher nutzen oder Privacy by Design umsetzen. Hier erhalten Sie das eBook zum Download.

Diese Themen finden Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 07/2021:

Herausforderungen

Das sind die neuen Bedrohungen für Ihre IT

Erhebliche Gefahren durch Ransomware

Risiken durch immer mehr Mobilität

Neuer Trend: Phishing per SMS

Wissen

Mehr Schutz durch Datenverschlüsselung

Das bringen Identity & Access Management

So messen Sie den Reifegrad Ihrer IT-Sicherheit

Praxis

PC-Checkliste fürs Homeoffice

So schützen Sie Ihr Firmennetzwerk

So sichern Sie Ihren Windows-PC ab

Abgeschirmt und anonym im Netz

