Sportevents, Streaming oder gemütliches Zocken auf der Terrasse oder im Garten ist in unseren Breitengraden mit normalen TV-Geräten nicht uneingeschränkt möglich. Durch die Wandhalterung Reflecta Plexo Outdoor 55-4040T, mit ihrem wetterfestem Gehäuse für Displays von 32 bis 55 Zoll Bildschirmdiagonale, soll der Einsatz von Flachbildschirmen jetzt auch im Außenbereich problemlos möglich sein, verspricht die Reflecta GmbH aus Eutingen im Gäu.

Macht TVs bis 55 Zoll wetterfest

Das Schutzgehäuse bietet wirksamen Schutz vor Regen, Wind, UV-Strahlung, Schmutz und Vandalismus und soll so Schäden am Gerät verhindern. Öffnet man das Gehäuse, zeigt sich die bewegliche und stabile Halterung. Robuste Haken unterhalb der TV-Halterung halten die vordere Verkleidung, wenn der TV in Betrieb ist. Wenn der Fernseher nicht mehr verwendet wird, kann das Gehäuse durch zwei Öffnungen für Vorhängeschlösser gesichert werden. Das Reflecta Plexo Outdoor 55-4040T passt für Geräte bis zu 50 kg und VESA-Bohrungen von 200x200 bis 400x400.

Die voll bewegliche Halterung ermöglicht das Schwenken um +/- 90 Grad, +10/-20 Grad Neigung sowie eine horizontale Bildschirm-Nivellierung von +/- 3 Grad. Zusammen mit dem ausziehbaren Arm für einen Wandabstand zwischen 60 und 473 mm entsteht maximale Flexibilität und ein optimaler Betrachtungswinkel, wobei das integrierte Kabelmanagement für Ordnung sorgt.

Preis und Verfügbarkeit

Die TV-Wandhalterung "Reflecta Plexo Outdoor 55-4040T" ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 442 Euro erhältlich.