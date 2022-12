Als Apple das neue iPad im Oktober ankündigte, waren Kritiker verwirrt und frustriert über Apples Entscheidung, den Apple Pencil der ersten Generation (aus dem Jahr 2015) zu unterstützen und nicht das bessere Modell der zweiten Generation, das 2018 veröffentlicht wurde. Dies war eine besonders seltsame Entscheidung, da das iPad selbst von Lightning auf USB-C umgestellt wurde, was bedeutet, dass ein Dongle zum Aufladen oder Koppeln des Stifts unerlässlich ist.

Es gab viele Spekulationen darüber, warum Apple diese Strategie gewählt hat, einschließlich des Gerüchts, dass ein besser geeigneter Apple Pencil der dritten Generation ursprünglich zur gleichen Zeit auf den Markt kommen sollte. Die meisten Leute nahmen jedoch an, dass die Entscheidung etwas mit der neuen Position der Frontkamera des iPads zu tun hat, die nun an der gleichen Kante liegt, an der der Apple Pencil der 2. Generation beim Aufladen magnetisch befestigt wird.

Nach Öffnen des Gehäuses legten die Experten die Magnete und die Kameraeinheit frei: Der Teardown von iFixit scheint diese Theorie zu bestätigen.

Warum der Apple Pencil 2 nicht passt

"Die Behauptung ist, dass Apple die kabellose Ladeeinheit für den Pencil Gen 2 hier nicht unterbringen konnte, weil dort jetzt die Querformatkamera sitzt, und wie wir sehen können, scheint dies der Fall zu sein", erklärt der Moderator des Videos, das iFixit angefertigt hat. "So wie es aussieht, passen die Magnete des Apple Pencil Gen 2 nicht ganz zu den Magneten des iPad 10.

"Wenn [die Spule für das kabellose Aufladen] nach unten verschoben würde, könnte man theoretisch einen Pencil hier anbringen, aber dann würde die Spule für das kabellose Aufladen die Platzierung des Magneten beeinträchtigen. Es ist ein Dilemma - die Apple-Ingenieure arbeiten zweifellos daran, eine Lösung zu finden.

An anderer Stelle gibt iFixit ein gemischtes Urteil über das Innendesign des neuesten iPad ab. Die stärkste Kritik übt die Website an der Reparierbarkeit des USB-C-Bands, das "mit der Logikplatine verschweißt ist, was ein großer Designfehler ist. Komponenten, die einem hohen mechanischen Verschleiß ausgesetzt sind, sollten immer modular sein."

iFixit stellt fest, dass dies kein neuer Fehler bei Apples Tablets ist, ist aber dennoch enttäuscht, dass Apple die Situation nicht verbessert hat. (Macwelt)