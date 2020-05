Mit Teams in Deutschland, Österreich, USA und Indien setzt Evora IT anspruchsvolle Kundenprojekte im In- und Ausland um und digitalisiert Instandhaltungs- und Serviceprozesse. Mit der Implementierung von Best-Practice-Lösungen bei gleichzeitiger Optimierung der Prozesse helfen wir unseren Kunden, auch in der Welt von morgen erfolgreich zu sein.

Herausragende Initiativen

Wo digitale Nomaden gern arbeiten

Ob im Home-Office, im Büro oder vor Ort beim Kunden – bei Evora entscheidet jeder Mitarbeiter im Rahmen seiner Projekte selbst, wo und wann er arbeitet. Damit sich alle wohlfühlen, gibt es ein eigenes IT-Budget, einen ergonomischen Arbeitsplatz und ein jährliches Weiterbildungsbudget von 5000 Euro.

Zusammen lernen und feiern

Beim Co-Working-Tag alle sechs Wochen tauschen sich alle Mitarbeiter aus und lernen sich näher kennen. Nach den Workshops und Meetings essen alle gemeinsam zu Abend. Daneben gibt es Spiele und Freizeitaktivitäten. Auch beim Sommer- oder Weihnachtsfest steht das Miteinander im Fokus.

Werte leben über Landesgrenzen hinweg

Während der International Co-Working-Week verleiht Evora den Core Value Award. Jeder Mitarbeiter schlägt Kollegen vor, welche die Unternehmenswerte besonders repräsentieren und leben. In der Woche lernen sich auch die Kollegen kennen, die sonst nur virtuell zusammenarbeiten.

Das sagen die Mitarbeiter

100 Prozent der Mitarbeiter loben die Aufmerksamkeit und Anerkennung vom Arbeitgeber.

Wir suchen

Für unsere Projekte suchen wir IT-Berater mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Softwarearchitektur/ -entwicklung sowie Projektmanagement im SAP-Umfeld.

Kontakt: Timo Elbert, careers-de@evorait.com

