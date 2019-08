Der beliebte Messenger Whatsapp erlaubt es problemlos, einzelne Nachrichten, komplette Chatverläufe oder Fotos zu löschen. Sobald man durch längeres Gedrückthalten einen Eintrag markiert, erscheint oben ein neues Menü. Darin befindet sich unter anderem ein Mülltonnensymbol, über das Sie den markierten Eintrag löschen.



Allerdings gibt es weder in Whatsapp noch in Android einen Papierkorb, wie man ihn von Windows kennt. Was Sie in Whatsapp löschen, ist und bleibt gelöscht. Mit den folgenden beiden Tricks können Sie Ihre Whatsapp-Nachrichten trotzdem wiederherstellen.

Gelöschte Whatsapp-Elemente der letzten Tage wiederherstellen

Sie haben eine Nachricht gelöscht und am nächsten Tag fällt Ihnen ein, dass Sie den Eintrag doch lieber behalten wollen. Dann lässt sich de Eintrag recht einfach wiederherstellen. Denn Whatsapp legt jede Nacht eine Sicherung Ihrer Nachrichten an. Deinstallieren Sie zunächst die App Whatsapp. Das geht über die Einstellungs-App von Android und dann über „Apps -> Whatsapp -> Deinstallieren“ (oder ähnlich lautend, bei Samsung etwa „Anwendungsmanager“ statt „Apps“).

Anschließend installieren Sie die App wieder wie gewohnt, etwa über den App-Store von Google (Google Play). Beim ersten Start der App fragt diese, ob sie den bisherigen Chatverlauf wiederherstellen soll. Wenn Sie das akzeptieren, dann sollten alle Ihre Chats inklusive der zuletzt gelöschten wieder auftauchen. Da Whatsapp jede Nacht ein neues Backup anlegt, ist auf diese Weise immer nur der Zustand des direkt vorangegangenen Tages wiederherstellbar.

Möchten Sie weiter zurückliegende Whatsapp-Elemente wiederherstellen, wird es ein bisschen komplizierter. Doch mit der folgenden Anleitung holen Sie auch ältere gelöschte Chats und Nachrichten zurück.



Ältere gelöschte Nachrichten wiederherstellen

Sollte der Trick oben nicht funktionieren, ist die gelöschte Nachricht nicht in der Standardsicherung enthalten. Sie müssen aber noch nicht aufgeben. Es gibt eine Reihe weiterer Whatsapp-Sicherungen auf Ihrem Smartphone, die Sie wiederherstellen können. Dafür benötigen Sie einen Dateimanager. Auf vielen aktuellen Android-Smartphones ist bereits einer enthalten. Anderenfalls installieren Sie etwa den Total Commander.

Navigieren Sie zum Backup-Speicher von Whatsapp. In der Regel ist das /sdcard/WhatsApp/Databases/. Falls sich bei Ihnen Whatsapp auf einer externen SD-Karte befindet, müssen Sie auf dieser nach /WhatsApp/Databases/ suchen. Bei neuen Smartphones mit Android 6 befindet sich der Ordner meist auf dem internen Speicher.

In jedem Fall finden Sie in dem Ordner „Databases“ die Chatdatei msgstore.db.crypt8 (mögloicherweise auch msgstore.db.crypt12) sowie ältere Sicherungen nach dem Muster msgstore- JJJJ-MM-TT.db.crypt8. Um zu einer Sicherung eines älteren Datums (JJJJ-MM-TT) zurückzukehren, gehen Sie so vor: Deinstallieren Sie Whatsapp (siehe oben). Starten Sie den Dateimanager und benennen Sie die Datei msgstore.db.crypt8 (bzw. msgstore.db.crypt12) um, etwa in msgstore.db.crypt8.sicherung (bzw. msgstore.db.crypt12.sicherung). Benennen Sie nun eine der älteren Sicherungen in msgstore.db.crypt8 (bzw. msgstore.db.crypt12) um.

Installieren Sie anschließend Whatsapp erneut und akzeptieren Sie beim ersten Start der App das Wiederherstellen der gespeicherten Nachrichten. Achtung: Chats, die zwischen der gewählten Sicherung und dem Deinstallationszeitpunkt stattfanden, gehen unwiederbringlich verloren.

Whatsapp-Nachrichten auf dem iPhone sichern und wiederherstellen

Auf dem iPhone können Sie Whatsapp-Nachrichten über das regelmäßige Anlegen von Backups über iTunes sichern und dann später auch über diese Backups die verloren gegangenen Nachrichten wiederherstellen. In den Einstellungen können Sie auch über die Chat-Einstellungen manuell oder automatisiert Backups des Chatverlaufs erstellen.

Chats vom alten Gerät auf ein neues Smartphone übertragen

Whatsapp speichert alle Chats nicht nur lokal (jeweils um 2 Uhr morgens), sondern legt auf Wunsch die Backups auch auf Google Drive (Android) bzw. iCloud Backup (iOS) ab. Wenn Sie das Smartphone wechseln und die bisher über Whatsapp versendeten und empfangenen Nachrichten mitnehmen möchten, dann können Sie dies einfach über Google Drive bzw. iCloud Backup erledigen.

Vor dem Wechsel sollten Sie das Backup in den Chat-Backup-Einstellungen anstoßen. Auf dem neuen Gerät melden Sie sich dann mit ihrem Apple- bzw. Google-Account an und können anschließend den Chat-Verlauf wiederherstellen. Weitere Infos hierzu finden Sie hier bei Whatsapp.

(PC-Welt)