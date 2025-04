"Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, In keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod, als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen", ließ Friedrich Schiller seinen Wilhelm Tell im gleichnamigen Theaterstück in der Szene mit dem berühmten Rütlischwur sagen. Starke Worte.

Patrik Menne, Vice President, Business Line Cloud & Datacenter bei Netgo, ist kein Dichterfürst. Aber er kann die aktuelle Lage gut einschätzen. Deshalb fielen seine Worte beim c.m.c-Kongress 2025 in Düsseldorf etwas weniger heroisch, pointiert und episch aus, gemeint war aber dasselbe: Wenn sich deutsche Cloud-Provider zu einer Interessensgemeinschaft zusammenschließen würden, dann sei es ihnen durchaus möglich, den übermächtig erscheinenden US-Hyperscalern etwas entgegenzusetzen.

In Deutschland gebe es etwa 400 Cloud Service Provider (CSPs), listete Menne auf. Wenn sich wenigstens 50 davon auf gemeinsame Standards und gemeinsames Vorgehen verständigen könnten, dann könnten sie ihr gemeinsames Gewicht weitaus besser in die Waagschale werfen, als jeder einzelne von ihnen es je vermöchte, mein Menne. Ihm geht es dabei nicht um eine radikale Abkehr von den US-Anbietern (Netgo arbeitet selber mit den zusammen), aber um den allmählichen Aufbau eines ausgleichenden Gegengewichts.

Adressierbarer Markt von 200 Milliarden Euro

Netgo betreibt zwei Rechenzentren in Düsseldorf und Berlin und hat zuletzt eine auf OpenStack basierende Open Cloud Platform aufgebaut, auf der eine ebenfalls auf Open Source basierende Application Delivery Platform aufsetzt. Beides steht bereits zur Verfügung, Reselling-Optionen sind in Planung.

Den adressierbaren Markt für einen deutschen CSP-Zusammenschluss schätzt Menne auf 200 Milliarden Euro. Um daran teilzuhaben, sei ein "ernsthaftes Engagement" erforderlich, um ein "konkurrenzfähiges und skalierbares Cloud-Ökosystem" aufzubauen. Den erforderlichen Zeithorizont dafür schätzt Menne auf zwei bis drei Jahre.

Spielregeln haben sich geändert

Seinen Vorschlag begründet Menne damit, das sich in letzter Zeit sehr oft und abrupt die Spielregeln geändert hätten. Erst durch VMware und Citrix, zuletzt mehrfach durch US-Präsident Trump. Jeder Dienstleister und Cloud Service Provider alleine sei da nahezu machtlos. Aber zusammen könne man erhebliches Gewicht in die Waagschale werfen.

"Wir reden uns in Deutschland immer klein", bedauerte Menne. Dabei sei Deutschland "fachlich und von der vorhandenen Kompetenz her super aufgestellt". Was fehle, seien gemeinsame Standards. Das ließe sich aber lösen. Dass dazu ein Handschlag nicht ausreicht, ist Menne auch klar. Ihm schweben Modelle und Konstrukte vor, wie sie Systemhauskooperationen und Systemhaus-Verbünde bereits erfolgreich vorleben - wo man sich untereinander hervorragend austauschen und Dinge gemeinsam voranbringen könne, selbst wenn man im Tagesgeschäft im Wettbewerb steht.

"Das Interesse an und die Nachfrage nach Digitaler Souveränität ist da", stellt Menne fest. "Wir sollten nicht auf die Politik warten, sondern uns jetzt zusammenschließen und handeln", forderte er die Vertreter von Systemhäusern und IT-Dienstleistern in Düsseldorf auf. Die nehmen das mit gemischten Gefühlen auf. Einige zeigten lebhaftes Interesse an dem Vorschlag und waren direkt zu Gesprächen bereit. Andere äußerten sich wegen einer klaren Wettbewerbssituation zu Netgo zunächst vorsichtig abwartend. Wiederum andere hielten sich selbst für zu klein - obwohl auch sie zwei Rechenzentren betreiben.

Verhaltene Resonanz auf europäische Cloud-Vorstöße

Ganz neu ist die Idee von Menne nicht. Auf europäischer Ebene versucht zum Beispiel die Initiative EuroStack Ähnliches. Allerdings äußerten die c.m.c-Besucher auch Zweifel an der Nachhaltigkeit dieses Projekts. Die sehr weit auseinandergehenden Interessen und die Vielzahl der Unterzeichner aus einem breiten Spektrum sahen die meisten gegenüber ChannelPartner eher als Hürden denn als Garanten für den Erfolg. "Nur weil StackIT dabei ist, sprechen jetzt alle darüber - das heißt aber noch lange nicht, dass sich da auch wirklich etwas bewegt", gab die Vertreterin eines Systemhausverbundes zu bedenken.

Das erst Anfang März gestartete Projekt einer "Souvereign Cloud API", bei dem untern anderem der europäische Cloud-Verband CISPE, Ionos und OVHcloud, sowie Firmen wie Clastix, Expert.ai und Aruba und Qubbit (beide aus Italien) zusammenarbeiten, hat hierzulande noch nicht viel Resonanz hervorgerufen. Es wird - wenn überhaupt - eher als sehr technisch orientiertes Projekt der große CSPs gesehen.

Das sei grundsätzlich nicht schlecht - aber man müsse das Ergebnis abwarten. Und was Menne ebenfalls anstrebt, geht dabei in Protokollfragen ganz unter: Dass sich deutsche Cloud Service Provider auch mit einer Stimme gegenüber der Politik Gehör verschaffen und das Feld der Einflussnahme auf die Politik nicht widerstandslos den darin geübten Großkonzernen aus den USA überlasen.

