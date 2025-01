Der Ebensfelder Distributor Systeam bereitet schon länger den Generationswechsel an seiner Führungsspitze vor (ChannelPartner berichtete). Bisher waren die Brüder und Firmengründer Volker und Michael Mitlacher als Geschäftsführer tätig. Die drei Kinder von Michael Mitlacher, Stefanie Hoydem, Matthias Mitlacher und Miriam Hirschi wurden aber schon länger im Unternehmen in verschiedenen verantwortlichen Positionen eingesetzt.

Michael Mitlacher zieht sich nun aus der direkten Führungsebene zurück. Er will dem Unternehmen aber weiterhin eng verbunden bleiben und seine umfassende Expertise in ausgewählten Projekten einbringen. Dabei wird es ihm nicht schwerfallen, den engen Kontakt beizubehalten, denn seine drei Kinder treten in seine Fußstapfen.

40 Jahre an der Systeam-Spitze

Zum Jahreswechsel sind Stefanie Hoydem, Matthias Mitlacher und Miriam Hirschi nun ebenfalls in der Geschäftsführung, zusammen mit Volker Mitlacher, der weiterhin Geschäftsführer und Vorstand bei Systeam bleibt. Damit gibt es nun vier gleichberechtigte Inhaber die Führung des Unternehmens verantworten.

Michael Mitlacher stand zusammen mit Volker Mitlacher 40 Jahre lang an der Spitze des Spezialdistributors. "Ich danke meinem Bruder Michael für seinen jahrzehntelangen Einsatz und seine visionäre Führung. Ohne ihn wäre Systeam nicht das, was es heute ist", betont Volker Mitlacher. Gleichzeitig freue er sich sehr über die Verstärkung in der Geschäftsleitung. "Stefanie, Matthias und Miriam haben mich in den letzten Jahren bereits in verschiedenen Bereichen tatkräftig unterstützt, und ich gratuliere ihnen herzlich zu ihren neuen Positionen", bekräftigt der Systeam-Vorstand.

Mit der neu formierten Führungsspitze will Systeam an bisherige Erfolge anknüpfen und die Weichen für zukünftiges Wachstum stellen.



Die geballte Channel-Prominenz hat sich zu Systeam-Hausmesse Inform eingefunden. Doch bevor es zu den Cocktails ins der Brose Arena in Bamberg ging...

... war erst einmal Messe im Energiepark Hirschaid angesagt.

Susanne Kirster, Volker Mitlacher und Andreas Behr (alle Systeam) freuen sich, dass Kyocera, hier vertreten durch Bernd Rischer, die Inform dazu genutzt hat, weitreichende Änderungen in der Partnerbetreuung zu verkünden.

Zahlreiche Retro-Spiele sorgen zwischen den Messeständen für Unterhaltung.

Vesna Korent und Toni Schellewald (beide Dymo) zeigen, was mit Etikettendruck so alles möglich ist.

Armin Weiler (ChannelPartner) versucht sich am Ricoh-Flipper, kritisch beäugt von Matthias Mitlacher (Systeam).

An die Flipper-Performance von Ulla Risch-Sauer (Ricoh) kommt allerdings keiner ran!

Am Rande der Messe kann man sich hervorragend über die aktuellen Channel-Themen austauschen: Jürgen Volk (Vomatec), Matthias Faber (HP) und Sebastian Spörl (Systeam).

Am Ricoh-PFU-Stand können sich die Messebesucher beim Tisch-Eishockey messen.

Deshalb kommt das Ricoh-PFU-Standpersonal aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus.

Horst Rösler, Michael Goltz und Kay Strucks halten die Oki-Fahne hoch.

Uwe Simons und Peter Brinkmeyer präsentieren die neuen übersichtlichen Verpackungen ihrer Neomounts-Halterungen.

Bei so vielen Spieleangeboten stehen die Messebesucher kopf.

Von der Messe geht es dann zur Feier in die Brose Arena in Bamberg.

Systeam-Chef Volker Mitlacher begrüßt die Gäste.

Marie Hagel (Systeam) hat ihre Acer-Truppe mit Thomas Stroka, Frank Petermann, Jan Wedler und Markus Frank fest im Griff.

Bewährte System-Party-Gänger: Oliver Müller (Lexmark) und Mario Erceg (Brother).

Oliver Reiter (Systeam) mit Isabelle Reichert (HP).

Miriam Hirschi und Volker Mitlacher (beide Systeam) bei der Verlosung der Preise der Aussteller-Rallye.

Andreas Voegele (Lexmark) und Markus Schmidt (Systeam).

Heimspiel für Bamberger Händler: Michael Braun und Dirk Huisinga (beide Componente).

Die Band "Heaven" gehört schon zur Systeam-Party wie der Basketball in die Brose Arena.

Susanne Kirster (Systeam) misst sich im Airhockey...

... mit Nico Bianchi (Canon).

Systeam-Aufsichtsrätin Jutta Schmidbauer mit Tobias Witt (Terra Solutions), Heinrich Schmidbauer und Systeam-Chef Michael Mitlacher.

Angelika Geffel (Systeam) und Matthias Faber (HP).

Für Oliver Löhr (Lexmark), Isabelle Reichert (HP) und Ortwin Klinkenberg (Ricoh) gibt es nicht nur Drucker, sondern auch Drucker-Partys.

Michael Aschenwald (ACP) ist mit Gattin Sabine in die Brose Arena gekommen.

Thomas Peter (Reiner SCT) und Armin Weiler (ChannelPartner) treffen sich häufiger auf Hausmessenpartys.

Bernhard Denzler (Safetec IT-Syteme), Steffen Hergenröder (AH Computerbusiness) und Daniel Scuderi (M.K. Computer Electronic).

Die Fotobox sorgt für gute Laune.

Günter Lindner (LBT) stößt mit Bernd Ryschka (Systeam) auf einen gelungenen Abend an.

Michael Kartschewski und Sebastian Kronenberg (beide Kyocera) lassen sich eine Systeam-Hausmesse nicht entgehen.

Daniel Aßmann (Bluechip), Thomas Kalusa (Kyocera) und Michael Goltz (Oki) sind bei zusammen bei der Anzahl der Systeam-Besuche schon fast dreistellig.

Petra Schadock und Ortwin Klinkenberg (beide Ricoh).

Lukas Goller (Systeam) mit perfekter Kundenbetreuung bei Sebastian Mayer (Spreuer Bürotechnik).

Die Namensgeber vom Ersatzteilspezialisten M.K. Computer Electronic: Massimo und Kerstin Scuderi.

Alexandra van Doorn (Man & Machine), Martin Zpevak (PC Help) und Geraldien de Louwere-Schasfoort (Man & Machine).

Horst Rösler (Oki) holt sich bei Michael Braun (Componente) noch ein paar Bamberger Insider-Informationen.

Systeam lädt verdiente Händler am Folgetag noch zu interessanten Bamberger Aktivitäten ein.

In Bambergs ältestem Wirtshaus Sternla gibt es die Gelegenheit, die kleine Hausbrauerei zu besichtigen.

In der Schankstube gibt es viel Wissenswertes über die Bierbrauerei...

... natürlich inklusive der Verkostung des Hopfenerzeugnisses.

