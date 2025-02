Die MediaCom IT-Distribution GmbH aus Rheinstetten informiert, dass CEO Bernd Prütting nach über 27 Jahren das Unternehmen an seinen Nachfolger Matthias Breuer übergeben hat. Prütting gründete das Unternehmen 1997 und entwickelte es zum Spezialdistributor für Storage Media und Energy Produkte. Er wird das Unternehmen weiterhin in beratender Funktion unterstützen, bis die Übergabe vollständig abgeschlossen ist.

Zurück zu den Wurzeln

Matthias Breuer, der bereits von 2002 bis 2005 bei MediaCom als Key Account Manager und danach über 10 Jahre in verschiedenen Vertriebspositionen bei der Verbatim GmbH beschäftigt war, bringt umfassende Erfahrung in der IT-Branche mit. Nach acht Jahren in der Schmuckbranche kehrt er nun zu den Wurzeln seiner IT-Karriere zurück.

"Ich freue mich sehr, als geschäftsführender Gesellschafter zu übernehmen und das Unternehmen gemeinsam mit einem großartigen Team weiterzuführen", erklärt der neue MediaCom-Chef Matthias Breuer. "Die letzten Jahre in der Selbstständigkeit haben mir wertvolle Einblicke gegeben, die ich nun in die Weiterentwicklung von MediaCom einbringen kann. Der langjährige gemeinsame Einsatz von Bernd Prütting mit seinem Team haben ein starkes Fundament geschaffen, auf dem wir weiter aufbauen können. Ich freue mich darauf, diesen Weg weiterhin erfolgreich fortzusetzen.

"Es war eine unglaubliche Reise, und ich bin stolz auf alles, was wir in den letzten 27 Jahren erreicht haben", sagt der Gründer und ehemalige Geschäftsführer Bernd Prütting. "Ich danke unseren Mitarbeitern, Kunden und Herstellern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Ich freue mich, dass Matthias Breuer das Unternehmen übernimmt. Er ist, mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem tiefen Verständnis für die Branche, die perfekte Wahl."