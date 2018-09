Wie sich Systemhäuser für die Zukunft rüsten können, diese Frage steht im Mittelpunkt des von ChannelPartner veranstalteten Systemhauskongress CHANCEN am 27. und 28. September 2018 in Düsseldorf.

Neben den ganzen Zukunftstechnologien und Lösungsszenarien sind qualifizierte Mitarbeiter ein Schlüssel zum Erfolg. Damit sich Young Professionals und Berufseinsteiger ein Bild machen können, wie die Branche die Zukunft gestalten will, ermöglichen wir zehn Aspiranten die Teilnahme am Systemhauskongress.

Bedingungen für die Beteiligung am Gewinnspiel sind:

Die Kandidaten dürfen nicht älter als 30 Jahre sein (Jahrgang 1988 und jünger)

Sie müssen bei einem Systemhaus oder ITK-Fachhändler beschäftigt sein

Die Gewinner erhalten je ein Ticket für den Systemhauskongress CHANCEN 2018 in Düsseldorf im Wert von 299 Euro, gültig für den 27. und 28. September 2018. Darin enthalten ist auch die Teilnahme an der festlichen Auszeichnung der besten Systemhäuser Deutschlands mit anschließendem Dinner und Networking in der Partner Lounge.

Wer in Düsseldorf dabei sein will, schreibt eine E-Mail an info@channelpartner.de mit der Betreffzeile "Gewinnspiel Systemhauskongress" mit seinem Geburtsdatum und Adresse des Arbeitgebers. Einsendeschluss ist der 21. September 2018. Die Gewinner werden dann per E-Mail benachrichtigt. Wir freuen uns schon auf die Entscheider von morgen!