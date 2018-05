2014 spaltete sich die Cloud-Sparte von GFI als LogicNow ab. Knapp zwei Jahre später fand sich dann ein Käufer für die Systemmanagement-Produktpalette von LogicNow. Es war der unmittelbare Wettbewerber Solarwinds, der hier zuschlug. Bei GFI Software verblieb damit die Netzwerksicherheitssparte, unter anderem mit den Endpoint-Security-Lösungen und den Schwachstellen-Scannern der "LANguard"-Reihe sowie die Kommunikationslösungen, unter anderem "Mail Essentials" und "Faxmaker".

Nach dem Verkauf von LogicNow wurden aber wieder Mittel bei GFI Software frei, um anorganisch zu wachsen: Anfang 2017 erwarb der Software-Hersteller den UCC-Anbieter Kerio, drei Monate später kam Exinda hinzu, ein Anbieter von Lösungen zu optimalen Steuerung des Datenverkehrs im Netzwerk. So gestärkt und mit einer interessanten Mischung an Security- und Kommunikationslösungen ausgestattet, entschloss man sich nun bei GFI all diese Produkte in einem Paket zusammenzufassen und sie Kunden via Abo anzubieten.

Dieses unter der Bezeichnung "GFI Unlimited" vermarktete Paket ist ab sofort bei allen GFI-Distributoren (ADN, Also, Brainworks und Infinigate) erhältlich. Darin sind fast sämtliche GFI- und Kerio-Produktezur Netzwerksicherheit und Kommunikation in Vollversionenthalten, es fehlt lediglich der "Exinda Network Orchestrator". Die Kosten pro Nutzer und Monat beginnen bei 21,60 Euro, und liegen damit zum Teil unter den Preisen für isolierte GFI- und Kerio-Produkte, die on premise bezogen werden, wie der für weltweit alle Distributoren bei GFI Software zuständige Manager Thomas Witting versichert. "Natürlich beinhaltet das Abo auch den technischen Support für alle in 'GFI Unlimited' enthaltene Produkte", so Witting weiter. "Das ist das Netflix der Software-Branche."

Sein Kollege Johannes Kamleitner, Senior Vice President und Chief Revenue Officer bei GFI Software, begründet die Notwendigkeit einer derart integrierten Lösung: "KMUs sind mit immer mehr Herausforderungen konfrontiert - von Sicherheitsbedrohungen über Compliance-Anforderungen wie der EU-DSGVO bis hin zu sich ständig verändernden Kommunikationsbedürfnissen. Mit unserem Abo können unsere Partner ihren mittelständischen Kunden helfen, ihre IT-Infrastruktur schnell zu erweitern und einfacher zu gestalten, um mit der sich ständig ändernden Landschaft zurecht zu kommen, und gleichzeitig selber noch erfolgreicher zu werden."

Software-Abonnement als Instrument zur Kundenbindung

Reseller, die "GFI Unlimited" vertreiben, erzielen monatliche, wiederkehrbare und gut planbare Umsätze. Gleichzeitig können sie mit einen derartigen Abo die Bindung an ihre Kunden stärke, vorausgesetzt, sie verlängern rechtzeitig die Verträge.

Zum ersten großen Abnehmer von 'GFI Unlimited' zählt das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), das für die Beschaffung des IT-Equipments für Bundesbehörden (Finanzministerium, Verkehrsministerium, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und andere Ämter) zuständig ist. Als Dienstleister bei diesem Auftrag fungierten Bechtle und Infinigate.