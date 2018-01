Teilnehmer am der "Channel Excellence Awards"-Gala am Abend des 1. Februars 2018 in München sind am nächsten Tag, also am Freitag dem 2. Februar 2018 herzlich eingeladen, in den Räumlichkeiten des IDG Medienhauses Detailergebnisse der "Channel Excellence"-Studie in persönlichen Gesprächen (GfK Insights Session) mit Vertretern der GfK zu erfahren. Sie erhalten außerdem einen exklusiven, umfassenden Einblick in die Branchen-Benchmarks, auf deren Grundlage die "Channel Excellence Awards" am Vorabend verliehen wurden.

Prof. Rudolf Aunkofer, Global Director Business Development Technology bei der GfK, wird dabei die Ergebnisse der "Channel Excellence"-Studie interaktiv - und auf die individuellen Interessen der Teilnehmer zugeschnitten - darstellen. So können Teilnehmer beispielsweise erfahren, bei welchen Aspekten sie in ihrem jeweiligen Produktsegment im Vergleich zu ihren direkten Wettbewerbern weit überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben, und wo es gegebenenfalls Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Außerdem erwartet die Gäste ein detaillierter Ausblick, wie sich ihr spezielles Marktsegment in den kommenden Jahren verändern wird.

Die Teilnahme an der "GfK Insights Session" am 2. Februar ist für die Gäste der "Channel Excellence Awards"-Gala am 1. Februar kostenlos.

» Channel Excellence Awards 2018 Am 1. Februar 2018 zeichnen wir die im Channel beliebtesten Hersteller und Distributoren aus und verleihen im Rahmen eines feierlichen Galaabends in der Alten Bayerischen Staatsbank in München die begehrten Channel Excellence Awards. Hier können Sie sich für das Event vorregistrieren lassen : Channel Excellence Awards 2018

Dieses Programm erwartet Sie:



09:00 Uhr: Registrierung, Welcome Breakfast & Networking

10:00 Uhr: Begrüßung durch Prof. Dr. Rudolf Aunkofer, Global Director Business Development Technology, GfK

10:05 Uhr: Erläuterung der Studienergebnisse und Einzelgespräche

12:30 Uhr: Lunch Buffet & Networking

14:30 Uhr: Ende der Veranstaltung

