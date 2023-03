GFT Technologies hat von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) alle Anteile an der TargensGmbH erworben. Die Transaktion muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Abgeschlossen werden soll sie bereits Anfang des zweiten Quartals 2023.

Targens ist auf in Consulting und Compliance im Bankenkumfeld spezialisiert. Es passt daher gut zu dem ebenfalls im Finanzsektor stark vertretenen Käufer. 2021 hat das Unternehmen mit rund 300 Beschäftigten an vier Standorten in Deutschland und Österreich einen Umsatz von 44 Millionen Euro erwirtschaftet.

Für GFT, das 2021 im deutschen Markt mit 400 Beschäftigten an sieben Standorten einen Umsatz von 55,7 Millionen Euro erzielte, ist der Zukauf hierzulande also eine deutliche Verstärkung. Insgesamt erwirtschaftete das im SDax notierte Unternehmen zuletzt einen Umsatz von 542 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern lag bei knapp 48 Millionen Euro.

GFT will von der Beratungskompetenz der Targens-Experten profitieren. Deren Kompetenzen seien auf dem Weltmarkt sehr gefragt und GFT habe die globale Aufstellung, um dieses Potenzial zu nutzen. Außerdem kommt GFT durch den Kauf in den Besitz der Software "Smaragd Compliance Suite". Die setzen unter anderem sieben der zehn größten deutschen Banken ein. Die Software wird insgesamt von Kunden in 56 Ländern genutzt.

"Für bestehende Targens- wie auch GFT-Kunden bedeutet dieser Zusammenschluss, dass sie die digitale Transformation ihrer Prozesse und Systeme - vom Kernbankensystem und Vertriebskanälen bis hin zu Compliance und Regulatorik - noch besser aufeinander abstimmen können und nun mehr aus einer Hand bekommen", erklärt das Unternehmen.