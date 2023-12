Die Gigaset Communications GmbH hat viel Zeit und Entwicklungsaufwand in die neue Desk-Serie investiert, um die weit verbreitete DA-Serie angemessen abzulösen und durch zeitgemäße Modelle mit modernem Design und neuen Features zu ersetzen. Den Anfang machte das hörgerätekompatible Desk 400, danach folgte das Basismodell Desk 200. Mit dem Desk 800A schickt Gigaset nun das Flaggschiff der Serie ins Rennen - pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

Viele Funktionen und großes Display

Das Topmodell Desk 800A mit schwarz-weiß invertiertem Display, edler Oberfläche, 5-Wege-Navigation und Anrufbeantworter soll elegantes Design mit fortschrittlicher Funktionalität vereinen. Zu den Hauptmerkmalen zählen der integrierte Anrufbeantworter mit bis zu 50 Minuten Aufzeichnung, das große LC-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, einfache Navigation, Freisprechfunktion mit siebenstufig regelbarer Lautstärke und ein RJ-9 Headset-Anschluss für komfortable, längere Telefongespräche.

Sieben doppelbelegbare Direktwahltasten garantieren einen schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte. Das Telefonbuch des Desk 800A bietet Platz für bis zu 200 Einträge, inklusive einer VIP-Funktion. Das Gerät ist für TK-Anlagen geeignet, hörgerätekompatibel, bietet eine LED-Anrufsignalisierung und kommt mit zehn unterschiedlichen Klingeltönen. Netzausfallschutz, Ansagen für den Anrufbeantworter und die Möglichkeit der Fernabfrage sind neben der einfachen Bedienung durch eine 5-Wege-Navigationstaste ebenfalls vorhanden.

"Schnurgebundene Festnetztelefone sind nach wie vor Produkte, die in kontinuierlich hoher Zahl nachgefragt werden", erklärt Thomas Prößdorf, Head of Product Management Global ODM bei Gigaset. "In vielen Privathaushalten, aber vor allem in Hotelzimmern, im Einzelhandel oder bei Behörden und in öffentlichen Gebäuden werden bewusst diese Geräte eingesetzt. Mit der Desk-Serie bieten wir hochwertige und gleichzeitig preisgünstige Geräte mit allen wichtigen Funktionen der Telefonie."

Preise und Verfügbarkeit

Das Gigaset Desk 400 ist bereits seit November 2022 für die unverbindliche Preisempfehlung von 29,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich, das Desk 200 seit Januar 2023 für 24,90 Euro (UVP). Das neue Desk 800A ist ab sofort für 69,90 Euro (UVP) im Handel und im Gigaset Onlineshop verfügbar.