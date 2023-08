Eppstein liegt knapp 30 Kilometer westlich von Frankfurt am Main, also relativ zentral in Deutschland, ist daher gut per Bahn oder Auto erreichbar. Deshalb trafen dort auch etwa 100 Vertreter der wichtigsten Telekom-Partner am 23. August ein.

Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops, rückte die Wachstumsmöglichkeit für Partner in den Vordergrund: "Wir bieten langfristige Chancen und Perspektiven. Unser Partneragenturmodell ist gut. Aber ich sehe noch Verbesserungsmöglichkeiten, etwa bei der Glasfaservermarktung, bei Qualifizierungen oder im Geschäftskunden-Business."

Simone Carstens, Geschäftsführerin Operatives Geschäft & Finanzen Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH, ergänzte: "Wir setzen schon lange auf unsere Partneragenturen und gezielt auf deren Eigenverantwortung - das funktioniert. Mit unseren Partnern haben wir einen starken zusätzliche Vertriebskanal. Unsere Partner überzeugen beim Kundenerlebnis."

Erfolge der Partneragenturen

Barbara Landen, Leiterin der Partneragenturen, hob die Bedeutung der Agenturarbeit hervor - sie sei die Grundlage für effektives und effizientes Handeln. Diese Leidenschaft sei nötig, um das eigene Geschäft zukunftsfähig aufzustellen. Dabei helfe man den Partnern mit den sogenannten "Sales Peer Coaches": "Es gibt einen hohen Bedarf für Verkaufsschulungen. Wir legen den Fokus auf das Kundengespräch als größten Erfolgsfaktor und verbessern hier gezielt das Erlebnis bei den Partnern", sagte Landen. Beim Coaching soll vor alle das Verkaufsgespräch verbessert werden, ferner geht es dort auch um Führung und Motivation.

Seit 2023 setzt die Deutsche Telekom bei ihren Partneragenturen ein neues Provisionsmodell, das bereits in Vorjahren erfolgreich erprobte Bestandskundenmanagement und den Net Promoter Score (tNPS) ein. Das Ziel, die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu erhöhen, wurde damit laut Telekom erreicht.

Auf dem Telekom-Partnerkongress gab es außerdem viele Möglichkeiten, um in Arbeitsgruppen neue Themen zu erörtern. Im Mittelpunkt standen dabei neben dem Glasfaserausbau die Qualifizierung und die persönliche Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Ferner standen "oldies" wie die Geschäftskunden-Vermarktung und die eigenverantwortliche Kundenfrequenzsteigerung auf der Agenda des Telekom Partner Kongresses in Eppstein.

