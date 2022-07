Ab sofort sind die Produktbereiche HP-Shredder und HP-Laminiergeräte im Online-Shop des Distributors Also Deutschland GmbH gelistet. Die breite Palette an leistungsstarken Aktenvernichtern und Laminatoren richtet sich gleichermaßen an Großraumbüros und den Home-Office-Bereich.

Die GO Europe GmbH freut sich auf die neue Zusammenarbeit und den Zugang zum Reseller-Netzwerk von Also, erklärt der Distributor weiter. Das Unternehmen ging 2019 aus dem Zusammenschluss der Traditionsfirma Olympia Business Vertriebs GmbH und der Genie GmbH & Co KG hervor. Seit 2021 vertreibt GO Europe exklusiv die Aktenvernichter und Laminier-Geräte der Marke HP.

Nähere Informationen zum neuen Also-Vertriebspartner und seinen Produkten gibt es bei Go Europe unter diesem Link sowie nach Anmeldung im Online-Shop von Also.