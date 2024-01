Gofore ist einer der "Hidden Champions", dabei beschäftigt der finnische IT-Dienstleister hierzulande bereits 150 Mitarbeiter, in Gesamteuropa (Finnland, DACH, Spanien, Estland und Italien) sind es fast 1.500. Nun möchte Gofore insbesondere in der deutschsprachigen Region stärker als bisher wachsen und hat hierzu Anfang 2024 die neu geschaffene Position des CEO DACH mit Mark Fuchs besetzt.

Der 51-jährige Münchner war in den vergangenen zwei Jahren bei der Randstad Digital Germany AG als Mitglied der Geschäftsleitung für das Kundengeschäft in der Automobil- und Fertigungsindustrie verantwortlich. Von Februar 2014 bis Februar 2022 arbeitete Fuchs bei der NTT Data Deutschland GmbH. Als Senior Vice President war er dort unter anderem für den Aufbau von internationalen Lieferzentren sowie für das Geschäft mit dem Großkunden BMW zuständig. Für die Capgemini Deutschland AG hat der promovierte Diplominformatiker von September 2011 bis Januar 2014 als Leiter des Geschäftsbereichs Sales & Aftersales das Geschäft mit Vertriebsorganisationen der Automobilindustrie in Deutschland, USA und China auf- und ausgebaut.

Der neuen Herausforderung bei Gofore blickt Fuchs gelassen entgegen: "Ich bin fasziniert von der nordischen Kultur und dem großartigen Portfolio von Gofore. Ich sehe eine große Übereinstimmung in unseren Geschäftszielen und persönlichen Werten", so der frischgebackene CEO DACH.

Gofore hat bereits einen großen Kundenstamm in der DACH-Region, unter anderem die Deutsche Bahn, BMW, Skidata, Voith, AGCO und Bosch Rexroth: "Das ist eine hervorragende Ausgangsbasis für das Wachstum unseres Geschäfts", meint Fuchs. "Ich möchte unsere Kunden mit einem innovativen Angebot und langfristigen, vertrauensvollen Beziehungen unterstützen, großartige Projekte durchführec und in einer vertrauensvollen und kooperativen Atmosphäre arbeiten", so stellt sich das der neue Gefore-DACH-CEO vor.

Sein Chef ist sich sicher, dass ihm dieses Vorhaben gelingen wird: "Marcs Ernennung zum CEO DACH wird die Voraussetzungen schaffen, um das Wachstum in unseren strategischen Bereichen Intelligente Industrie und Digitale Gesellschaft auszubauen. Marc teilt unsere Denkweise der menschenzentrierten Führung und die nordische Arbeitskultur. Ich heiße ihn in unserem Führungsteam herzlich willkommen", so Mikael Nylund, CEO der Gofore Group.



