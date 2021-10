Eine Mischung aus Technologie, Sport und sozialem Engagement verspricht Distributor Tech Data bei seinem traditionellen Golf Cup. Natürlich ist auch in diesem Jahr der informative Teil nicht zu kurz gekommen: AWS, Cisco, Dell, Hitachi Vantara, IBM, LogPoint, Marvell und Microsoft nutzten das Tech-Data-Format "Advanced Solutions Roundtable", um den golfhungrigen Resellern ihre Produkte und Lösungen zu präsentieren.

Am Folgetag ging es dann auf den malerischen Platz des Golfclubs Beuerberg mit Aussicht auf die herbstlichen Alpen. Unterstützt wurden die Reseller-Teams durch prominente Gäste. Neben Holger Fach und Dieter Thoma waren auch die Stammgäste Sven Ottke und Lars Riedel mit dabei.



Michael Görner, Vice President der Advanced Solutions bei Tech Data, begrüßt die golfbegeisterten Gäste.

Niclas Otte, Head of Strategic Partnerships DACH bei AWS, nutzt die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre mit den Tech-Data-Partnern in Kontakt zu treten.

Doris Armer, Distribution Account Manager bei Cisco, weiß, auf was es beim Golf und im Distributionsgeschäft ankommt.

Marco Braun, Vice President Partner Ecosystem bei IBM Deutschland, nutz gerne die Golfbühne für die Pflege des Partnernetzwerkes.

Nicht nur bei anspruchsvollen Lösungen, sondern auch bei anspruchsvollen Abschlägen macht Michael Görner (Tech Data) eine gute Figur.

Volle Konzentration beim Abschlag: Force-Net-Chef Jean Ora.

Cisco-Marketing-Spezialistin Silvia Franke, konnte sich auch als Gewinnerin Brutto Damen in die Siegerliste eintragen.

Auch fehlende Golferfahrung ist beim Tech Data Golf Cup kein Handicap: Im Schnupperkurs werden die ersten Grundsteine für eine steile Golfkarriere gelegt.

Tom Meiler, Geschäftsführer Meilenstein e.K. und Moderator des Abends, trifft mit Rainer Hunkler (Hunkler GmbH & Co. KG), Michael Hitzelberger (Tech Data), Franz Klotz (Cancom) auf golfbegeisterte Mitstreiter.

Tom Meiler (Meilenstein), Barbara Koch und Michael Görner (beide Tech Data) freuen sich über einen gelungenen Golf Cup 2021.

Durch Spenden und den Erlös der abendlichen Versteigerung, bei der unter anderem eine Golfreise an die Costa Navarino unter den Hammer kam, kam eine stattliche Spendensumme für den guten Zweck zusammen. "In diesem Jahr durften wir erneut der Kinderhilfe Organtransplantation Sportler für Organspende e.V. (KiO) zum Abschluss einen schönen Spendenscheck überreichen, der im Nachgang sogar nochmals aufgestockt wurde. Insgesamt kamen der Organisation in diesem Jahr 16.350 Euro zugute", freut sich Michael Görner, Vice President der Advanced Solutions bei Tech Data.

Die KiO unterstützt Familien bei Organtransplantationen von Kindern, die in einer sozial oder finanziell schwierigen Situation sind. Sie führt die Spenden Projekten zu, die im Normalfall nicht von den Krankenkassen getragen werden und hilft damit Eltern, die durch die Erkrankung ihrer Kinder manchmal in große finanzielle Not geraten. Seit Beginn des traditionellen Golfturniers konnten der KiO bereits Spendengelder von insgesamt mehr als 280.000 Euro überreicht werden.

