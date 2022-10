Bewertungen und speziell Google-Rezensionen haben im Endverbrauchersektor eine enorme Bedeutung. Restaurants, Hotels, Geschäfte werden laufend von Kunden bewertet und können so die Leistung und Servicebereitschaft ihrer Betriebe positiv oder negativ präsentieren. Viele Kunden werfen von Buchung oder Besuch speziell in der Gastronomie einen Blick auf diese Bewertungen, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Aber wie verhält sich das für Unternehmen?

Bewertungen für Unternehmen

Grundsätzlich gelten im B2B-Bereich andere Regeln, denn hier besteht oft eine langfristige Geschäftsbeziehung mit einer gegenseitigen Vertrauensbasis. So hat als Beispiel die Firma Storz Tuttlingen, ein Hidden Champion aus dem Bereich Medizintechnik aus Tuttlingen mit weltweit 8.000 Mitarbeitern gerade mal 30 Rezensionen bei Google. In der Neukundengewinnung setzen Unternehmen oft auf Empfehlungsmarketing und die klassischen Marketinginstrumente.

Zwar gibt es einige Industrieportale, die auch Bewertungen anbieten, aber die haben längst nicht die Bedeutung und das Vertrauen, dass Google oder booking.com genießen. Trotzdem werden auch Industrieunternehmen bewertet und es macht Sinn, sein Unternehmen im Auge zu behalten, denn besonders schlechte Bewertungen können einen potenziellen Kunden verunsichern. Dieser Artikel macht den Versuch, anhand von drei Unternehmenstypen Bewertungskriterien aufzustellen.

Umgang mit schlechten Bewertungen

Vergleicht man zum Beispiel Systemhäuser, Industrieunternehmen und Unternehmensberatungen, ergibt sich folgendes Bild: eine ein oder zwei Sterne Bewertung ist eine schlechte bis vernichtende Bewertung. Eine solche Bewertung ist wie eine Reklamation zu behandeln und es muss der Versuch unternommen werden, den Kommentierenden persönlich zu erreichen und den Grund der Bewertung zu erfahren. Höfliche Reaktion mit dem Angebot zur Kontaktaufnahme ist hier die richtige Taktik.

Eine solche Bewertung hat zwei Ursachen: Die Software oder das Produkt funktioniert nicht beziehungsweise die Beratung war unprofessionell. Die andere Ursache ist immer der Mensch, hier hat auch die zwischenmenschliche Kommunikation versagt. Der letzte Fall entsteht sehr häufig im Spannungsfeld Kaufmann - Techniker oder Programmierer, wenn Menschen mit unterschiedlichen Kenntnissen und Erwartungen miteinander kommunizieren.

Servicebereitschaft schafft gute Bewertungen

Die Drei-Sterne-Bewertung sollte eigentlich recht selten sein, denn sie besagt, dass alles reibungslos funktioniert hat. Das ist grundsätzlich eine gute Bewertung, aber sie kommt nur dort zum Tragen, wo kein persönlicher Kontakt entstanden ist. Das ist zum Beispiel in der reinen Online-Geschäftsbeziehung der Fall.

Vier und fünf Sternen werden hingegen häufiger anzutreffen sein, denn in der Beziehung von Mensch zu Mensch liegt auch im geschäftlichen Bereich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn ein Softwareentwickler einen Prozess gut begleitet hat, wenn ein Spezialist ein technisches Problem gut lösen könnte, wenn ein Berater vertrauensvoll mit seinem Kunden umgegangen ist, entstehen solche Beziehungen. Aber in den meisten Fällen werden sich solche Erfahrungen nicht auf Bewertungsportalen, sondern in persönlichen Empfehlungen wiederfinden.

Kununu im Auge behalten

Allerdings gibt es ein Portal, das für Unternehmen von großer Bedeutung ist; hier geht es aber nicht um Kunden, sondern um die eigenen Mitarbeiter. Kununu ist ein Portal, auf dem Mitarbeiter ihre Arbeitgeber bewerten können. Hier hat Storz 330 Bewertungen, da macht es schon Sinn, das Portal genau im Auge zu behalten. Enttäuschte ehemalige Mitarbeiter sehen manchmal eine Chance, ihrem ehemaligen Arbeitgeber eins auszuwischen.

Doch auch hier gilt die gleiche Regel wie beim Kundenportal: höflich richtigstellen und dem Portal nicht mit dem Anwalt drohen, das löst das Problem nicht. Wenn einer von hundert ein Unternehmen schlecht bewertet, egal ob bei Google oder bei Kununu, wird das ein intelligenter potenzieller Kunde oder Mitarbeiter erkennen. Wenn 50 von 100 Bewertungen schlecht sind, braucht ein Unternehmen keinen Anwalt, sondern eine Veränderung seiner Unternehmenskultur.



