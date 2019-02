Google-CEO Sundar Pichai hat laut Berichten von US-Medien gegenüber Investoren erklärt, dass sich sein Unternehmen 2019 im Cloud-Bereich darauf konzentrieren wolle, die verfügbaren Produkte und Dienste aggressiver in den Markt zu tragen. Dabei sollen auch die Channel-Partner eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Das Produktportfolio sei umfassend und gut ausdifferenziert, so Pichai. Jetzt müsse darin investiert werden, die vorhandenen Produkte zu skalieren und zu vermarkten - "sowohl direkt als auch über unseren Channel", stellte Pichai während einer Telefonkonferenz zu Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet an.

Dabei lobte Pichai auch Diane Greene, die ihre Aufgabe als Leiterin der Cloud-Sparte bei Google derzeit an den ehemaligen Oracle-Manager Thomas Kurian übergibt. Greene gehört bereits seit 2012 dem Verwaltungsrat von Google an, wurde aber erst Ende 2015 nach der Übernahme ihres eigenen Start-ups Bebop mit der Leitung des gesamten Cloud-Geschäfts bei Google betraut. Aufgabe der Mitgründerin und ehemaligen Chefin von VMware war es vor allem, die sehr auf Verbraucher ausgerichteten Angebote von Google Enterprise-tauglich zu machen. Das sei ihr laut Pichai gelungen. Googles Cloud-Geschäft wachse schnell und werde von einer gut aufgestellten B2B-Organisation unterstützt, betonte Pichai. Das sei vor drei Jahren nicht der Fall gewesen.

Dramatische Änderungen durch den Führungswechsel sind nicht zu erwarten. Laut Pichai haben Greene und Kurian den Plan für 2019 gemeinsam ausgearbeitet. Er sehe vor, sich darauf zu konzentrieren, Kunden aus der Liste der 5000 größten Firmen weltweit zu gewinnen sowie in den Ausbau der Verkaufs- und Absatzwege zu investieren.

Google schlüsselt in seiner Bilanz die Zahlen seines Cloud-Bereichs nicht gesondert auf. Alphabet-CFO Ruth Porat ließ in der Telefonkonferenz lediglich durchblicken, dass "Cloud auch weiterhin einen beträchtlichen Anteil am Umsatzwachstum hat und die Google Cloud Plattform bei Alphabet nach wie vor zu den am schnellsten wachsenden Geschäftsbereichen gehört."

Google Cloud soll mit Offenheit und Multi-Cloud-Ansatz punkten

Google habe im vergangenen Jahr bewiesen, dass es auch sehr große Kunden (mit Verträgen über 100 Millionen Dollar) für sich gewinnen könne. Nun lege man Wert darauf, derartige Abschlüsse in möglichst allen vertikalen Märkten zu erreichen, so Pichai. Gegenüber dem Mitbewerb sieht der CEO sein Unternehmen vor allem dann im Vorteil, wenn es darum gehe, Applikationen direkt in der Cloud zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen. Ein weiteres Differenzierungsmerkmal ist der ausdrückliche Multi-Cloud-Ansatz. Gerade für multinationale Unternehmen sei dieser sehr wichtig.

Offenheit für Multi-Cloud war bereits im November beim Google Cloud Summit in München ein wichtiges Thema. Um Glaubwürdigkeit bei dieser Frage warb Google mit Verweisen auf seine traditionelle Offenheit, Beiträge zur Open-Source-Community wie TensorFlow und Istio und das Versprechen an die Kunden, die Google Cloud jederzeit einfach und ohne große Änderungen der Strategie auch wieder verlassen zu können.