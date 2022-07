Die Deutsche Telekom arbeitet schon länger mit Google Cloud. Seit 2021 arbeitet die Telekom-Tochter T-Systems mit Google Cloud an Cloud-Lösungen für den öffentlichen Sektor, Unternehmen und das Gesundheitswesen in Deutschland. Ein erstes gemeinsames Angebot ist inzwischen über T-Systems verfügbar.

Im Januar 2022 wurde die Zusammenarbeit auf mobile Messaging-Dienste für Unternehmen und die Nutzung von Android TV OS für das Telekom-Angebot MagentaTV One ausgedehnt. Jetzt wird die Zusammenarbeit erneut erweitert. Ziel ist es diesmal, den Netzbetrieb und Netzanalyse zu verbessern und bessere Einblicke in das Kundenverhalten zu bekommen.

In Österreich wollen die Partner in einem Pilotprojekt eine Reihe von Netzwerkdiensten testen. Die ersten sind 5G-Standalone und Lösungen zur Verbesserung des Daten-Roamings getestet. Dabei setzt die Telekom die Google Cloud sowie Google Distributed Cloud Edge ein. Letzteres ist ein vollständig gemanagtes Produkt, das Infrastruktur und die Dienste von Google Cloud näher an Datenquellen und Orte der Datenverarbeitung bringt. Das 5G-Standalone-Pilotprojekt in Österreich wird auf einer privaten Cloud-Umgebung durchgeführt.

Außerdem will die Telekom die Expertise von Google Cloud im Bereich der Netzanalyse einsetzen. Ziel sind Verbesserungen bei Planung und Betrieb und damit letztlich zufriedenere Kunden. Angedacht sind zum Beispiel die Erkennung von Anomalien im Netz, Performance-Messungen sowie Erkennung und Analyse komplexer Fehler in Systemabläufen. Zusätzlich sollen Angebote von Google Cloud für Datenanalyse, künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) genutzt werden, um Wünsche und Verhalten der Kunden besser zu verstehen.