Wiz bietet eine Security-Plattform, die sich mit vielen Cloud-Angeboten und Code-Umgebungen verbindet, um Cybersicherheitsvorfälle zu verhindern. Damit verspricht Wiz Kunden, alles zu schützen, was sie in der Cloud erstellen und betreiben. Jetzt will Google Wiz übernehmen und dessen Technologe in die Google Cloud Platform integrieren.

Assaf Rappaport, Mitgründer und CEO von Wiz, versichert in seinem Blog-Post zur Übernahmeankündigung, dass Partner ein integraler Bestandteil der Strategie bleiben, Wiz für Organisationen aller Art und Größe zugänglich zu machen. Sie hätten jetzt "einen noch überzeugenderen Grund, unsere Cloud-Sicherheitsplattform zu nutzen; der Zeitpunkt, eine Partnerschaft mit Wiz einzugehen, könnte nicht besser sein."

Google sagt zudem zu, dass Wiz-Produkte weiterhin über alle wichtigen Clouds, einschließlich Amazon Web Services, Microsoft Azure und Oracle Cloud-Plattformen verfügbar sein sollen. Die Frage ist langfristig, ob die damit einverstanden sind.

Wiz im Markt für Cloud native Application Protection (CNAPP)

Im insgesamt schnell wachsenden Marktsegment Cloud native Application Protection (CNAPP) konnte Wiz seine Marktanteile in den vergangenen Quartalen zügig ausbauen. Es ist da laut den Analysten der Dell´Oro Group hinter Palo Alto Networks und CrowdStrike die Nummer drei. Während Palo Alto, dass sich zu Jahresbeginn 2025 im CNAPP-Segment neu aufgestellt hat, seit 2022 kontinuierlich Marktanteile verliert, konnten CrowdStrike und Wiz ihre langsam, aber stetig erhöhen.

IDC definiert den Markt etwas anders und kommt zu anderen Ergebnissen. Während die Dell´Oro Group zuletzt (im November 2024) von Wachstumsraten im Bereich knapp über 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr berichtet, sind es bei IDC "nur" knapp über 30 Prozent. Das entspricht ungefähr den Zahlen der Dell´Oro Group für das Wachstum des Segments über die vergangenen fünf Jahre hinweg (29 Prozent pro Jahr). Bei IDC hatten Trend Micro und Microsoft zuletzt die Nase knapp vor Palo Alto Networks, CrowdStrike und Broadcom. Wiz taucht hier nur bei "Rest des Marktes" auf.

Konsolidierung bei CNAPP schon länger im Gange

Dass Google beziehungsweise die Google-Mutter Alphabet an dem Unternehmen Interesse hat, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Dass der Konzern jetzt jedoch gleich 32 Milliarden Dollar dafür auf den Tisch legt, lässt dann doch aufhorchen.

Mit der Übernahme tritt Google in den Markt für Cloud native Application Protection (CNAPP) ein. Da hatten sich zuletzt auch SentinelOne (mit der Übernahme von PingSafe) und Fortinet (mit der Übernahme von Lacework) eingekauft. Allerdings zahlte SentinelOne nur 120 Millionen Dollar, Fortinet für Lacework etwa 150 Millionen Dollar.

Zahlt Google für Wiz zu viel?

Mauricio Sanchez, Analyst der Dell´Oro Group, zieht angesichts des Kaufpreises von 32 Milliarden Dollar daher mindesten eine Augenbraue hoch. Er schreibt: "Mit einer Bewertung von 32 Milliarden US-Dollar wirft die von Google für Wiz angesetzte Bewertung kritische Fragen zu Marktdynamiken und Bewertungsmetriken in der Cybersicherheitsbranche auf. Zum Vergleich: Der Kaufpreis übersteigt leicht die aktuelle Marktkapitalisierung von Zscaler von etwa 30 Milliarden US-Dollar, obwohl Zscaler deutlich höhere jährliche Einnahmen von 2,4 Milliarden US-Dollar hat. Darüber hinaus stellt der Preis einen erheblichen Aufschlag im Vergleich zu Cybersicherheitsriesen wie Palo Alto Networks (Marktkapitalisierung: 126 Milliarden US-Dollar, Umsatz: 8,6 Milliarden US-Dollar) und Fortinet (Marktkapitalisierung: 84 Milliarden US-Dollar, Umsatz: 6,0 Milliarden US-Dollar) dar."

Sanchez schätzt wir, dass die Einnahmen von Wiz im Jahr 2024 zwischen 300 und 400 Millionen Dollar lagen. Obwohl die außergewöhnliche Wachstumsrate von Wiz (zuletzt 94 Prozent gegenüber dem Vorjahr) den Aufpreis zumindest teilweise rechtfertige, stelle sich laut Sanchez unweigerlich die Frage: "Hat Google zu viel bezahlt?"

Thomas Kurian zur Bedeutung von Wiz für Google Cloud

Thomas Kurian, CEO von Google Cloud, beantwortet diese Frage nicht direkt. Er legt in seinem Post zur Übernahme von Wiz aber ausführlich dar, warum der Zukauf für Google wichtig ist. Bei der Digitalisierung setzten Firmen mittlerweile immer öfter auf Multicloud oder Hybrid Cloud - was komplexe Managementherausforderungen mit sich bringe.

"Gleichzeitig werden Software- und KI-Plattformen tief in Produkte und Betriebsabläufe eingebettet, was neue und sich entwickelnde Risiken für private Unternehmen, Regierungen und andere öffentliche Einrichtungen mit sich bringt. Traditionelle Ansätze zur Cybersicherheit können mit dieser sich entwickelnden Landschaft kaum Schritt halten", erklärt Kurian.

Erforderlich sei eine Cybersicherheitslösung, "die mehrere Clouds sowie Hybrid- und On-Premises-Umgebungen abdeckt; die vor Bedrohungen durch und von KI-Modellen schützen kann; die KI nutzen kann, um Verteidigungsmaßnahmen auszudehnen; und die die Softwareentwicklung und -betrieb vollständig in das Sicherheitsportfolio integrieren kann."

Wiz ergänze hier die derzeitigen Sicherheitslösungen von Google Cloud - die aus Google Threat Intelligence, Google Security Operations und Mandiant Consulting besteht. "Wiz unterscheidet sich von den Diensten, die wir heute anbieten - es bietet eine nahtlose Cloud-Sicherheitsplattform, die sich mit allen wichtigen Clouds und Code-Umgebungen verbindet, um Vorfälle bereits im Vorfeld zu verhindern", schreibt Kurian. Und er weist darauf hin, dass Wiz bereits ein wichtiger Partner für Google Cloud sei.

"Wiz scannt schnell die Umgebung des Kunden und erstellt ein umfassendes Diagramm aus Code, Cloud-Ressourcen, Diensten und Anwendungen - zusammen mit den Verbindungen zwischen ihnen. Es identifiziert potenzielle Angriffspfade, priorisiert die kritischsten Risiken basierend auf ihrer Auswirkung und ermächtigt Entwickler von Unternehmen, Anwendungen vor der Bereitstellung zu sichern. Es hilft auch Sicherheitsteams, mit Entwicklern zusammenzuarbeiten, um Risiken im Code zu beheben oder laufende Angriffe zu erkennen und zu blockieren."

