Cloudpilots ist 2024 der "Google Cloud Sales Partner of the Year" in der Alpenregion (Österreich, Schweiz). Ausschlaggebend für diese Auszeichnung war ein Projekt bei einem seit über 100 Jahre bestehenden österreichischen Logistikunternehmen. Cloudpilot hat diesen Kunden fast komplett in die Cloud gebracht - mit Google Drive und Google Workspace, mit der Cloud VMware Engine und mit Kubernetes.

Deutschlands Google-Partner des Jahres 2024 ist Infosys, Vertriebspartner des Jahres in Österreich wurde Happtiq. Die technologisch weltweit beste Branchenlösung für Google hat Cloud Commercetools gebaut, ein E-Commerce-Softwarehersteller aus München.

Adesso wurde von Google zum Premier Partner befördert, weil die Digital-Experience-Sparte des IT-Dienstleisters den Cloud-Anbieter überzeugt hat. Seit über 20 Jahren setzt Adesso Google-Technologie bei seinen Kunden ein:

Google Ads

Google Cloud Data Analytics

Google Cloud Machine Learning

Es nahm nicht nur die Zahl der Google-Kunden zu, auch der von Adesso verwaltete Google-Ads-Werbeetat stieg 2023 auf rund 4,5 Millionen Euro an.

"Unsere besondere Aufstellung als Beratungsunternehmen, Kreativagentur und IT-Dienstleister unter einem Dach erzeugt Synergien, welche uns die Umsetzung einzigartiger Online-Marketing-Kampagnen erlaubt", so erklärt sich Guido Ahle, Leiter des Geschäftsbereichs Digital Experience bei Adesso, den Erfolg.