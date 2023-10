Mit dem Pixel 8 und 8 Pro hat Google seine neuen Top-Smartphones vorgestellt. Die Handys bieten nicht nur ein schönes Design, sondern auch spannende neue Features und ganze 7 Jahre lang Software-Updates. Sie sind aber auch deutlich teurer geworden. Wir verraten Ihnen alle Details zu den neuen Google-Handys.

Specs im Vergleich

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie alle wichtigen Spezifikationen vom Pixel 8 und 8 Pro im direkten Vergleich:

Daten Pixel 8 Pixel 8 Pro Display-Technik Actua Display (OLED) Super Actua Display (OLED) Display 6,2 Zoll | FHD+ 6,7 Zoll | QHD+ Bildwiederholrate 60-120 Hz 1-120 Hz Hauptkamera 50 MP Haupt | 12 MP Ultraweit 50 MP Haupt | 48 MP Ultraweit | 48 MP Tele (5-fach optisch) Frontkamera 10,5 MP 10,5 MP Prozessor Tensor G3 Tensor G3 Arbeitsspeicher 8 GB RAM 12 GB RAM Speicher 128 GB / 256 GB UFS 3.1 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 3.1 erweiterbar? nein nein Dual-SIM ja ja Mobiles Internet LTE/5G LTE/5G Akku 4.575 mAh 5.050 mAh Schnellladen (kabelgebunden) 30 Watt 30 Watt Maße 150,5 × 70,8 × 8,9 mm 162,6 × 76,5 × 8,8 mm Gewicht 187 Gramm 213 Gramm Update-Garantie 7 Jahre 7 Jahre Farben Obsidian, Hazel, Rose Obsidian, Porcelain, Bay Preis (UVP) ab 799 € ab 1.099 €

Google Pixel 8 (Pro): Preis und Marktstart

Pixel 8 und 8 Pro feiern am 12. Oktober ihren Marktstart, bis zu diesem Zeitpunkt läuft die Vorbestellphase. Das Pixel 8 kostet ab 799 Euro UVP, für das Pixel 8 Pro müssen Sie mindestens 1.099 Euro UVP bezahlen. Damit sind die Geräte deutlich teurer geworden, die Einstiegspreise der beiden letzten Generationen waren 150 bzw. 200 Euro niedriger:

Pixel 7: 649 Euro

Pixel 7 Pro: 899 Euro

Pixel 6: 649 Euro

Pixel 6 Pro: 899 Euro

Mittlerweile sind die Geräte der 6er- und 7er-Reihe natürlich günstiger geworden.

Vorbesteller-Geschenk: Google bietet Vorbestellern einen starken Bonus. Wer das Pixel 8 Pro bis zum 16. Oktober 2023 kauft, der bekommt die brandneue Pixel Watch 2 (Wifi) im Wert von 349 Euro geschenkt! Beim Pixel 8 gibt es immerhin noch die Pixel Buds Pro gratis, die sonst auch 229 Euro kosten würden.

Display & Design

Während die Display-Größe von 6,7 Zoll beim Pixel 8 Pro gleich bleibt, verkleinert Google den Bildschirm des Pixel 8 von 6,3 auf 6,2 Zoll gegenüber dem Vorgänger. Dafür erhöht sich die Bildwiederholrate des "normalen" Modells. Der Actua-Bildschirm des Pixel 8 bietet jetzt 60-120 Hertz, zuvor waren es maximal 90 Hertz. Beim Pixel 8 Pro passt der OLED-Screen die Bildwiederholrate automatisch zwischen 1 und 120 Hertz an, je nachdem, was Sie derzeit machen.

Beim Design orientiert sich Google an den Vorgängern. Was unserer Meinung nach überhaupt nicht schlecht ist, denn optisch gefallen uns die Geräte sehr. Während das Grund-Design also gleich bleibt, hat sich die Kamera-Optik beim Pixel 8 Pro geändert. So sind nun alle 3 Kameras auf der Rückseite in einem ovalen schwarzen Bereich untergebracht, zuvor war die Tele-Kamera noch getrennt davon.

Es sind neue Farben hinzugekommen. Das Pixel 8 Pro gibt es in Schwarz, Porzellan und Blau. Beim Pixel 8 haben Sie die Wahl zwischen Schwarz, Rose und Hazel.

Die Glas-Rückseite besteht aus einem matten Soft-Finish, weshalb die Geräte sich sehr angenehm und nicht rutschig anfühlen werden. Der Rahmen ist als Aluminium gefertigt. Beide Pixel-8-Geräte sind IP-68-zertifiziert und bieten entsprechend Schutz vor Wasser und Staub.

Die Displays sich durch Gorilla Glass Victus geschützt. Beim Pixel 8 Pro kommt die zweite Generation zum Einsatz, während das normale Pixel 8 auf die erste Version setzt.

Neues Feature: Temperatur messen

Das Pixel 8 Pro bringt ein exklusives Feature mit, auf das das Pixel 8 verzichten muss. Die Rede ist von einem Temperatur-Sensor. Sie können mit dem Google-Handy zum Beispiel die Temperatur vom Wasser, Getränken, Reifen, Asphalt & Co. messen.

Tatsächlich ist das eine Funktion, die ich mir auch schon immer in einem Handy gewünscht hatte. Ich bin gespannt, wie genau der Sensor arbeitet und ob ich die Option regelmäßig nutzen werde oder nur zu Beginn, weil es neu ist.

Kamera

Google hat die Kamera überarbeitet und verbessert. Beide Smartphones bietet zwar weiterhin maximal 50 Megapixel bei ihrer Hauptkamera, allerdings fällt nun 21 Prozent mehr Licht auf den Sensor, wodurch sich Aufnahmen bei schlechteren Lichtverhältnissen deutlich verbessern werden.

Die Ultraweit-Kamera bleibt beim Pixel 8 bei 12 Megapixeln, der Aufnahmewinkel erhöht sich jedoch um 21 Prozent auf 125,8 Grad. Das größere Upgrade erhält das Pixel 8 Pro. Die Ultraweit-Cam kommt mit 48 Megapixeln daher und fängt jetzt satte 105 Prozent mehr Licht ein.

Nur das Pixel 8 Pro bietet darüber hinaus noch eine Tele-Kamera mit 48 Megapixeln. Sie fängt laut Google 56 Prozent mehr Licht ein und kann Motive 5-fach optisch vergrößern. Wir sind sehr auf den Kamera-Test gespannt und vor allem auf den Vergleich mit dem iPhone 15 Pro Max.

Leistung

Google setzt bei seinen Handys wieder auf einen eigenen Tensor-Chipsatz. Jetzt in der dritten Generation: Tensor G3. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, wird er vermutlich keine Benchmark-Rekorde brechen und auch bei der Leistung mit einem aktuellen Qualcomm-Flaggschiff nicht mithalten können. Aber das ist auch nicht der Anspruch von Google. Wichtiger sind hier Effizienz und der Fokus auf Software und KI.

Ich nutze nun schon seit Marktstart das Pixel 6 Pro und kann nur sagen, dass mich der erste Tensor-Chip in meinem nun 2 Jahre alten Handy bisher nie enttäuschte. Das Gerät läuft so schnell wie am ersten Tag und ich merke auch nicht, dass der Akkulaufzeit sich merklich verschlechtert hätte.

Das Pixel 8 ist mit 8 GB RAM ausgestattet, das Pixel 8 Pro bietet sogar 12 GB RAM.

Software: Android 14 und lange Update-Garantie

Die Pixel-8-Geräte kommen mit Android 14 - der neuesten System-Version aus dem Hause Google. Besonders spannend ist, dass Google satte 7 Jahre Updates verspricht. Sowohl für Sicherheits-Updates, aber auch für große Android-Aktualisierungen. Heißt: Nutzer eines Pixel 8 werden wohl sogar Android 21 erhalten.

Wir sind zuversichtlich, dass eine so lange Nutzungszeit auch die aktuelle Hardware mitmachen wird. Ob das aber wirklich der Fall ist, wird sich noch zeigen müssen.

Neue KI-Features

Google setzt bei seinen Pixel-Geräten auf KI-Features. Vor allem bei der Kamera gibt es einiges zu entdecken. Erst letztes Jahr stellte das Unternehmen zum Beispiel den magischen Radierer vor, um Objekte wie Menschen aus dem Hintergrund ganz einfach und automatisch zu entfernen.

Den magischen Radierer gibt es nun auch für Audio. Die KI entfernt bzw. verringert etwa Autogeräusche oder Wind aus Ihren Videoaufnahmen. Wir sind gespannt, wie gut das in der Praxis klappen wird.

Mit "Best Take" können Sie kleine Gruppenbilder so bearbeiten, dass wirklich jeder die Augen offen hat, lächelt und einfach gut aussieht. Falls also jemand auf dem Bild geblinzelt hat oder gar eine Grimasse zieht, können Sie das KI-Tool aktivieren und schauen, was das automatische Ergebnis bringt. Sollte dies noch nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein, können Sie auch auf die einzelnen Gesichter tippen und den Gesichtsausdruck anpassen.

Pixel 8 und 8 Pro - erster Eindruck

Unserer Meinung nach hat sich das Warten auf das Pixel 8 und besonders auf das Pixel 8 Pro wirklich gelohnt. Nicht nur gibt es jetzt 7 Jahre lang Updates, wodurch Sie die Geräte wirklich lange nutzen können, ohne auf ein neues Handy wechseln zu müssen. Es gibt auch sinnvolle Verbesserungen im Bereich der Kamera und künstlichen Intelligenz.

Ja, die Google-Handys sind teurer geworden. Sollten Sie die Geräte aber wirklich über den gesamten Update-Zeitraum nutzen, dann ist der Preis wieder sehr fair. Vor allem im Vergleich zur Konkurrenz. (PC-Welt)