Google führt neue Optionen zur Ablehnung von Tracking-Cookies in Europa ein, nachdem die bestehenden Kontrollkästchen als Verstoß gegen das EU-Datenschutzrecht eingestuft wurden, berichtet The Verge. Anfang dieses Jahres hatte die französische Datenschutzbehörde CNIL Google zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Millionen Euro verurteilt, weil das Unternehmen verwirrende Formulierungen in Cookie-Einbindungen verwendet hatte. Google setzt damit seine Anfang des Monats gegenüber deutschen Datenschützern gemachten Ankündigungen in die Tat um.

Zuvor erlaubte Google seinen Nutzern, alle Tracking-Cookies mit einem einzigen Klick zu akzeptieren, zwang sie aber, sich durch verschiedene Menüs zu klicken, um sie alle abzulehnen. Diese ungleiche Behandlung war nach Ansicht der CNIL rechtswidrig, da sie die Nutzer dazu brachte, Cookies zu akzeptieren, was letztlich nur das Werbegeschäft von Google förderte.

Alle Cookies mit einem Häkchen ablehnbar

Die neuen Cookie-Kontrollkästchen von Google schaffen nun Abhilfe. Sie bieten Wahlmöglichkeiten wie: "Alle ablehnen", "Alle akzeptieren" oder "Weitere Optionen" für eine detailliertere Einstellung. Das neue Menü wird in der Google-Suche und auf YouTube angezeigt, wenn Nutzer die Webseiten ohne Anmeldung nutzen. Angemeldete Nutzer können die Tracking-Optionen weiterhin über das Menü "Daten und Datenschutz" von Google anpassen."Wir haben mit der Einführung in Frankreich begonnen und werden dieses Erlebnis auf den Rest des Europäischen Wirtschaftsraums, Großbritannien und die Schweiz ausweiten", schreibt Google-Produktmanager Sammit Adhya, in einem Blogbeitrag. "In Kürze werden die Nutzer in der Region eine neue Cookie-Auswahl haben - eine, die mit einem einzigen Klick akzeptiert oder abgelehnt werden kann."

Die Möglichkeit, Cookies abzulehnen oder zu akzeptieren, sollte den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten geben. Wie das Beispiel Google zeigt, hängt der Erfolg davon abhängen, wie diese Optionen umgesetzt werden. Das European Center for Digital Rights, das sich für angemessene Cookie-Menüs einsetzt, sagt, dass 90 Prozent der Nutzer alle Cookies per Mausklick akzeptieren, aber nur drei Prozent dies tatsächlich wollen. Änderungen, wie nun von Google eingeführt, könnten die bewusste Entscheidung erleichtern.

