US-Hersteller GoTo Technologies USA, Inc., früher LogMeIn, und Ingram Micro bieten ab sofort Managed Service Providern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz den Zugang zu GoTo Resolve über den Ingram Micro Cloud Marketplace an. GoTo Resolve für MSPs ist die neueste Ergänzung der Suite von Kommunikations- und IT-Supportprodukten von GoTo.

Zero-Trust-Architektur

Mit GoTo Resolve für MSPs erhalten Ingram Micro-Partner eine Lösung für die aktuellen Anforderungen von KMUs für einen reibungslosen, schnellen und flexiblen Support. Zu einem geringen Preis erhalten MSPs spezifische Kontoverwaltungs- und Berichtsfunktionen, PSA-Integrationen und moderne Remote-Monitoring- und -Management-Funktionen (RMM). Diese lassen sich mit den Remote-Support-Tools von GoTo kombinieren, um die Kunden-IT zu unterstützen und Fehler schnell zu beheben. Die einzigartige Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur innerhalb der RMM-Lösung schützt MSPs und ihre Kunden vor Angriffen auf die Software-Lieferkette.

Mit dem Ingram Micro Cloud Marketplace werde den Resellern den gesamten Prozess vom Erwerb bis zur Abrechnung von Cloud-Anwendungen erleichtert, erklärt GotTo. Die automatisierten Kauf- und Bereitstellungsprozesse der Plattform ermöglichen den Resellern dabei eine nahtlose Einrichtung und Verwaltung. Ab sofort können Partner von Ingram Micro die ITSM-Lösung über den Cloud Marketplace erwerben.

Gefragte Managed Services

"Angesichts des wirtschaftlichen Drucks auf kleine Unternehmen und der steigenden Zahl flexibler Arbeitskräfte besteht in der DACH-Region derzeit eine enorme Nachfrage nach Managed Services", sagt Robinder Koura, Head of Partner Sales, EMEA bei GoTo. "Das ist verständlich, denn die Unternehmen wollen ihren Technologie-Stack konsolidieren und ihre IT-Ressourcen effizienter nutzen. Diese Notwendigkeit haben wir erkannt und gestalten daher den Zugang zu unserer neuen Version von GoTo Resolve für MSPs so einfach wie möglich. Und dafür ist Ingram Micro der ideale Vertriebspartner."

"GoTo hat erkannt, dass eine All-in-One-Lösung für Remote-Management und -Monitoring unseren Partnern im Alltag sehr helfen wird, ihren Workload zu reduzieren", erklärt Atila Kaplan, Director Cloud & Software, Ingram Micro Distribution GmbH. "Das Tool eignet sich für Unternehmen jeglicher Größe, erhöht die Reaktionsfähigkeit im IT-Support und ermöglicht es, sich stärker auf die strategische IT-Planung zu konzentrieren. Dabei überzeugt GoTo Resolve für MSP in puncto Sicherheit mit seiner integrierten Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur."

"Die erfolgreiche Zusammenarbeit ergibt sich aus dem tiefen Verständnis von Ingram Micro für unsere Produkte und dessen beeindruckenden Netzwerk sowie Portfolio", ergänzt Koura. "Der Fokus auf Cloud-Technologien macht den Marketplace von Ingram Micro zu einem natürlichen Zuhause für GoTo Resolve für MSPs. Wir freuen uns, die globale Ausweitung dieser Beziehung fortzusetzen, um Unternehmen in der DACH-Region noch besseren Zugang zu IT-Support- und -Management-Funktionen zu ermöglichen."

Mehr über GoTo Resolve für MSPs gibt es beim Hersteller unter diesem Link.