Der Fernwartungs-Spezialist GoTo will die Arbeit von Managed Service Providern (MSP) mit neuen KI-Funktionen in LogMeIn Resolve erleichtern. Sie sollen Arbeitsabläufe optimieren, die Lösung von Problemen beschleunigen und die Effizienz erhöhen.

Wiederkehrende Aufgaben mit KI-Hilfe automatisieren

Die erste neue Funktion nennt GoTo "Virtual Technician". Dieser virtuelle Techniker soll wiederkehrende IT-Aufgaben wie die Konfiguration von Software oder die Behebung von VPN-Fehlern vereinfachen. Wie die einzelnen Schritte dabei aussehen sollen, können die Support-Mitarbeiter nach Angaben des Herstellers über "intuitive Eingaben" individuell einstellen.

Außerdem soll der Virtual Technician aus vorherigen Support-Vorgängen lernen und so neue Automatisierungen erstellen können. Auf diese Weise würden sich manuelle Prozesse und interne Dokumentationen mit minimalem Aufwand und ohne Scripting-Kenntnisse in wiederverwendbare standardisierte Automatisierungen umwandeln lassen, so der Hersteller.

Ebenfalls neu ist das sogenannte "Command Center". Dabei handelt es sich nach Angaben von GoTo um ein intelligentes Dashboard, das für einen besseren Überblick in der täglichen Informationsflut sorgt. So könne es die Support-Mitarbeiter dabei unterstützen, schneller die dringendsten Probleme zu identifizieren und umsetzbare sowie maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Die dritte neue Funktion nennt GoTo" Dynamic Insights". Sie soll den Support-Mitarbeitern nutzbare Daten in Echtzeit liefern. Die Daten lassen sich anschließend mit Abfragen in natürlicher Sprache analysieren, um etwa die Tragweite von Problemen schneller einzuschätzen.

LogMeIn nehme mit den neuen KI-Funktionen eine "Vorreiterrolle in der IT und im einheitlichen Endpoint-Management ein", zeigte sich Joseph George, General Manager of IT bei GoTo, überzeugt. Die neuen Funktionen seien leistungsstarke Tools für "schnellere Erkenntnisse, bessere Entscheidungen und eine vorausschauende Problemerkennung".