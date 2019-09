Mit ihrer UCC-Lösung GoToConnect sowie dem Videokonferenz-Tool GoToRoom stellt sich die Logmein, Inc. dem Markt in Europa. Mit diesem Launch sind alle GoTo-Produkte - die einstige Citrix-Sparte wurde 2016 in einem 1,8 Mrd. US-Dollar-Deal verschmolzen - erhältlich und bestätigen somit die europäischen Wachstumspläne von Logmein.

Mit GoToConnect erhalten Kunden leistungsstarke Audio-, Video- und Screensharing-Möglichkeiten in Kombination mit Cloud-basierter Telefonie in einer einzigen vollständig integrierten Lösung. Bei GoToRoom handelt es sich um eine einfache All-in-One-Lösung, die Meeting- und mittelgroße Konferenzräume mit genau der Hardware ausstattet, die für die Durchführung und Teilnahme an HQ-Videokonferenzen über GoToMeeting benötigt wird. Zeitaufwändiges Einrichten oder ständige IT-Interventionen würden entfallen, verspricht der Hersteller.

Unterstützt durch Dolby Voice-Lösung werden natürliche, realitätsnahe Besprechungen und Meetings realisiert. GoToRoom-Anwender nutzen eine Meeting-Plattform, welche die Audio-Qualität von Dolby Voice mit den Videofunktionen von Dolby kombiniert. Dabei spielen Standort oder Gerät keine Rolle, wirbt Logmein.

Weitere Expansion in Europa

Nur sechs Monate nachdem das Unternehmen seine UCC-Lösungssuite unter der Marke GoTo konsolidiert hat, sind neben den bereits zuvor etablierten Flaggschifflösungen GoToMeeting und GoToWebinar auch die neuen Produkte im Portfolio. Mit der Zusammenführung unter einer einzigen GoTo-Marke will Logmein seine Technologien verbinden, um die Bedürfnisse und Anforderungen der UCC-Kunden besser erfüllen zu können.

„Die meisten unserer GoTo-Produkte sind bereits in über 190 Ländern erhältlich“, erklärt Mark Strassman, Senior Vice President und General Manager UCC bei Logmein. „Als wir uns mit einer möglichen internationalen Expansion beschäftigt haben, waren Deutschland, Großbritannien und Irland ein natürlicher nächster Schritt.“

„Wir sind bereits marktführend im Videokonferenzbereich in Westeuropa“, ergänzt Strassmann. „Hier haben wir mit Büros, Rechenzentren und Ingenieuren, die unsere Produkte entwickeln und unterstützen, eine starke Präsenz aufgebaut. Es war daher sinnvoll, unsere beiden neuesten Lösungen GoToConnect und GoToRoom in diesen Ländern anzubieten.“

Logmein ist auch weiterhin auf der Suche nach Channel Partnern für sein UCC-Portfolio. Potenzielle Partner können sich hier anmelden und weitere Informationen abrufen.

