Der Channel von GoTo (vormals: LogMeIn) ist vielfältig. Unter den Vertriebspartnern des Softwareherstellers finden sich am Markt gut etablierte Distributoren und Systemhäuser, aber auch viele Startups und ISVs.

Diese Vielfalt spiegelt sich auch in der aktuellen Auflistung der von GoTo ausgezeichneten Partner in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) wider. GoTos Agent-Partner des Jahres 2021 wurde zum Beispiel der TK-Distributor Komsa, und als "New Partner of the Year" hat UCC-Anbieter den Vollsortimenter Tarox ausgezeichnet.

Gleich zwei Preise konnte die Colited Management Consultancy e.U. in Wien in Empfang nehmen: die Auszeichnung zum Top Performing-Partner und die Ehrung als LastPass-Partner des Jahres 2021, was Firmenchef Daniel Holzinger, besonders erfreute: "Das ist für uns ein überwältigender Erfolg und Höhepunkt unserer jahrelangen erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit GoTo", so der Firmengründer.

Und Holzinger ergänzt: "Für uns ist das eine Bestätigung, dass wir mit dem innovativen GoTo Produktportfolio für unsere Kunden auf dem richtigen Weg sind. Gerade jetzt werden die Themen Collaboration und Passwort-Management stärker denn je nachgefragt. Mit den beiden Auszeichnungen wird unsere jahrelange Expertise noch sichtbarer."

Wolfgang Troidl, Principal Channel Account Manager bei GoTo, ist voll des Lobes über diesen Partner: "Es ist mir eine Freude, die beiden Auszeichnungen an colited zu übergeben. Ich möchte mich für die jahrelange Zusammenarbeit mit Daniel Holzinger und seinem Team bedanken! Schon seit vielen Jahren begleitet Colited mittelständische Unternehmen und Konzerne äußerst erfolgreich bei der Umsetzung von Collaboration- und Passwort-Management-Projekten."

Zu den weiteren Laureaten von GoTo zählen:

Kompaktwerk - Agile Partner Award

Landschaftsverband Rheinland - Vertical Specialist Award

CCP Software - Operational Excellence Award

Connecting Media - GoTo Connect Partner of the Year

SoftwareOne - Top Deal of the Year

GoTo zeichnet mit den Partner-Awards Unternehmen aus, die UCaaS-Produkte (Unified-Communications-as-a-Service) besonders gut verkaufen. Die Preisträger wurden auf der Grundlage der Verkaufszahlen von 2021 ausgewählt. Mit den Awards ehrt der Hersteller die Partner, die den Wandel ihrer Kunden zur flexiblen Arbeit (Homeoffice, mobiles Office) besonders fördern.

Awards als Anreiz für andere Reseller

Patrick McCue, Global Vice President of Channel Sales bei GoTo, freut sich darauf, die geschäftlichen Beziehungen zum bestehenden Channel auszubauen und neue Vertriebspartnerschaften einzugehen: "Ein Schritt auf diesem Weg wird unser neues Partnerprogramm darstellen. Damit unterstützen wir unser wachsendes Ökosystem von Kooperationen rund um den Globus noch besser", so McCue.

GoTos Partnerprogramm adressiert unterschiedliche Partnertypen: Agents (Tippgeber), Systemintegratoren, Managed Service Provider (MSPs), Value Added Reseller (VARs) und Distributoren. Die technischen und vertrieblichen Unterstützungsmaßnahmen orientieren sich in ihrem Umfang nach dem jeweiligen Partnerlevel.

"Unser Partnerprogramm ist ein klares Signal für die Bedeutung unserer internationalen und lokalen Business Partnerschaften", meint Sören Pareigis. Für den Senior Regional Partner Manager bei GoTo ist es essentiell, kontinuierlich in die Partnerbeziehungen zu investieren.



